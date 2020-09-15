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【港航無薪假】香港航空：99.5%機師同意延長無薪假　相當於減薪六成、已申請次輪「保就業」

即市財經 10:58 2020/09/15

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港航確認延長機師無薪假計劃，同時宣布申請第二輪保就業，變相暫時不裁員。

全球新冠肺炎疫情反覆，航空業復甦未有期。繼國泰航空 （00293） 指架構重組是無可避免後，早於2月已裁員的香港航空（Hong Kong Airlines），擬再向機師提出減薪及無薪假計劃。香港航空回應查詢稱確認有關安排，截至目前為止，已有99.5%機師同意參加延長的無薪假計劃。

據香港航空內部信指，香港航空擬計劃向機師及副機師提出無薪假計劃，由10月1日至明年3月31日，維時半年。內部信中亦指，機師將會減薪60%，津貼金額亦會減少。

香港航空回應查詢時指，計劃在2020年10月起至2021年3月期間，會以三個月為一周期，即涉及兩個周期。參加計劃的機師每一周期將會在執勤一個月後獲安排兩個月無薪假，期間機長及副機長每月的固定收入和津貼將減少60%。

港航續指，會把安全放在首位，並確保在此期間有足夠的機師執勤。

香港航空早前要求地勤人員在2月17日至6月30日期間，每月放最少2周無薪假或選擇每周工作3天。

港航同時申領次輪「保就業」　即暫不會裁員

香港航空在首輪「保就業」計劃中，獲批工資津貼7,712萬元，承諾僱員人數2,940人。港航旗下香港航空訓練中心有限公司獲16.2萬元工資津貼，承諾僱員人數6人。

港航最新表示，延長無薪假外，也申請了政府第二期的「保就業」計劃，進一步減輕業務負擔，會密切關注情況，並因應狀況調整或取消無薪假計劃。

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