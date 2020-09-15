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【中概股】疫情造就外賣商機　百勝中國屈翠容：開店選細舖　省下支出回饋顧客

即市財經 16:44 2020/09/15

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百勝中國正向2萬間餐廳目標進發，首席執行官屈翠容稱，未來開店面積將會愈來愈細。

新冠肺炎改變餐飲行業生態，造就外賣商機，在內地經營肯德基及必勝客的百勝中國 （09987） 早已積極拓展外賣業務，上半年外賣佔公司收入約32%。百勝中國正向2萬間餐廳目標進發，首席執行官屈翠容接受訪問時表示，未來開店面積將會愈來愈細。

百勝中國的外賣業務採取混合模式，借助第三方外賣平台獲得流量同時，亦有專屬車手配送所有訂單。2019年肯德基和必勝客的外賣訂單中分別有40%和20%是來自自有渠道，包括超級APP和微信小程序，而今年上半年的訂單比例與去年相若。

現時內地肯德基及必勝客的堂食比例已佔各收入少於一半，屈翠容透露外賣自取增長強勁，必勝客的外賣自取比例由疫情前的5%增至10%，外送佔40%，而肯德基的外送及外賣自取則各佔一半。

她表示，隨外賣日趨普及，堂食佔比有機會再進一步降低。不過，集團不會停止開店，皆因外賣送遞距離愈短，食物愈好食，故新店傾向選擇細舖，省下來的支出用作回饋顧客，產品價格可以較低。

現時百勝中國的餐廳數目已突破一萬間，今年開店目標維持800至850間，截至6月底止，肯德基的分店達6,749間，必勝客有2,258間。屈翠容表示，過去兩至三年肯德基及必勝客於一、二綫及其餘低綫城市的開店比例均為四六比，由於三至六綫的空白圈多，料會維持該開店比例。

全文（訂戶專享）：百勝中國CEO：力谷外賣 增開細舖

購新品牌審慎開放態度 重協同效應

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記者：袁諾曦

香港股票 百勝中國－S（09987） 餐飲 外賣 中國 必勝客 KFC 新冠肺炎

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