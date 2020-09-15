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【科網狂潮】科技股要點撈？　滙豐劉紹文：放低高市盈率心魔

即市財經 08:10 2020/09/15

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劉紹文形容基金偏好一些快將由虧轉盈的科技公司，其炒作蜜月期隨時可長達一年

疫情全球大爆發，科技股可謂逆市贏家，行內不少公司更因網絡服務需求增加，帶動盈利加速。不過資金大手追捧下，引發市場關注估值過高問題。滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文認為，科技股估值方法複雜，難用單一傳統指標分析，並教路兩大揀股方向，分別為：（1）較多分析員跟進的高增長龍頭、（2）處於由虧轉盈階段的公司。

與傳統經濟股以市盈率、市帳率等估值指標比較不同，劉紹文指科技股產品、營運模式、目標客戶均大有差異，資金偏好可能因而出現「天與地」之分別，故「不能單純按一個估值數字」去判斷價值。他補充，現時環球處零息環境，資金亦因而給予股票更高市盈率，籲投資者部署科技股時，應「放低高市盈率心魔」。

他建議，一般投資者如要選擇科技股，應挑選較多賣方分析員跟進的高增長龍頭，皆因外界愈關注這些公司，投資者便可愈容易地取得這些公司之營運資訊，且更可透過賣方分析員的預測，去判斷相關科技公司營運是否處於正確軌道。

除此之外，劉紹文形容基金偏好一些快將由虧轉盈的科技公司，其炒作蜜月期隨時可長達一年，皆因資金早段押注公司賺錢後，在低基數效應促使下，可一併炒作盈利加速，更指若虧為盈的科技公司市值龐大，資金追捧下爆發力更強，認為一般投資者同樣可關注。

詳細版本（訂戶專享）：科技股揀高增長龍頭 虧轉盈公司

詳細版本（訂戶專享）：傳統經濟股尋寶 有何關鍵指標？

詳細版本（訂戶專享）：滙豐劉紹文：科技股長牛料持續「雖調整但沒關係」 股市處大升周期早段

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編輯：莫亦熙、陳韻妍

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