【TikTok拆骨】姆欽：TikTok最後交易限期為9月20日　本周將審查甲骨文與TikTok交易

▲ 美國財長姆欽指，甲骨文獲得收購TikTok美國業務的機會，美國外國投資委員會（CFIUS）將在本周審查甲骨文與TikTok交易提案。

字節跳動（ByteDance）拆售TikTok美國業務限期近在眉睫。外電引述美國財長姆欽指，甲骨文獲得收購TikTok美國業務的機會，美國外國投資委員會（CFIUS）將在本周審查甲骨文（美︰ORCL）與TikTok交易提案，並向美總統特朗普提出建議，交易截止日期為9月20日。

甲骨文於美股盤中停牌，等待進一步消息披露，公司停牌前漲逾4%，報59.44美元。

特朗普原訂9月15日為TikTok出售美國業務的最後限期，否則TikTok將在美國關閉。此前消息指，TikTok不會直接出售有關業務，而是與甲骨文（美︰ORCL）建立合作關係，成為TikTok在美國「技術合作夥伴」。

外電又引述姆欽指，TikTok承諾建設一個全球總部，預計提供20萬個工作崗位。

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編輯：袁諾曦