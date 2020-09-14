【科網狂潮】滙豐劉紹文：科技股長牛料持續　「雖調整但沒關係」

▲ 劉紹文接受本報獨家專訪時以近月熱播韓劇的名字形容目前市況，笑言今輪震盪「雖然是調整浪但沒關係（韓劇《雖然是精神病但沒關係》）」，相信股市僅處大升周期的早段。

環球股市反彈近半年後，9月終遇冷鋒，獲資金大力追捧的科技股更一度大幅下挫。不過，早於3月下旬力排眾議、準確預告股市將現「報復式反彈」的滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文，卻未改樂觀取態，形容環球股市已身處2008年金融海嘯後，又一次「以年計」的長期升市格局。

劉紹文接受本報獨家專訪時以近月熱播韓劇的名字形容目前市況，笑言今輪震盪「雖然是調整浪但沒關係（韓劇《雖然是精神病但沒關係》）」，相信股市僅處大升周期的早段。他解釋，目前市場格局與2008年金融海嘯後甚為相似，實體經濟狀況縱未明朗，但環球貨幣政策極為寬鬆，變相推動資金流進風險資產，孕育長年升市誕生。

特朗普或拜登當選 未虞轉向收水

美國大選雖臨近，惟他相信不論現屆總統特朗普連任，還是民主黨候選人拜登接棒，都不會貿然在實體經濟未完全回穩下轉向收水，所以流動性寬鬆背景中短期料難改變。

參考金融海嘯以來表現，科技等增長股回報遠勝價值股。劉紹文預期科技股長綫升浪仍將持續，並指暫未見熱錢大規模流進傳統經濟股及債券等避險資產，反映大部分基金經理在疫情前景未見明確下，「未有太大信心投入傳統經濟股」，遂判斷現時科技股只屬急升多月下引發的超買調整，未致升勢逆轉。

投資者如欲入手科技股，劉紹文建議循納指估值作參考，指在資金「大水勁灌」支撑下，若納指明年預測市盈率跌至較近5年平均高約0.5個標準差（即約10000點），估值已漸見合理；一旦再回落至近5年平均的23.6倍（即約9200點），更算「很便宜」。

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記者：莫亦熙、陳韻妍