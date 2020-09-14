  • 28°C
香港時間 : 2020914日 (一) 21:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Fitbit心電圖程式獲批　新手錶Sense月底登場

科技 20:51 2020/09/14

分享：

Fitbit宣布，全新的心電圖應用程式已獲得美國及歐洲相關監管部門的批准。

新冠肺炎疫情促大眾關注健康，更令智能手錶銷售額持續增長。作為智能手錶製造商的Fitbit，日前宣布推出新智能手錶Fitbit Sense，並配備全新的心電圖應用程式，用作偵測心房顫動的跡象。而目前心電圖應用程式已獲得美國及歐洲相關監管部門的批准，將於今年10月在包括香港在內的多個國家推出。

>>>【華為新品】強攻智能穿戴市場　華為Watch GT2 Pro、Watch Fit登場

>>>【IFA 2020】華為子品牌HONOR　戶外智能手錶Watch GS Pro登場

Fitbit Sense是品牌第一款配備心電圖應用程式的裝置產品，而該功能已獲得美國及歐洲相關監管部門的批准。功能可分析用家的心率節奏來偵測心房顫動跡象，用家只需把手指長按不鏽鋼錶環的角落約30秒，即可讀取並下載數據，與醫生進一步研討。此外，透過全天候的心率追蹤，Fitbit Sense能在偵測並在心率超出正常範圍時發出提醒通知。

Fitbit也提到，Fitbit Sense定價為2,680港元，配備碳黑、石墨黑色及銀白/柔金色不鏽鋼材質，手錶配件獨立發售，並設廣泛款式選擇。現時Fitbit Sense已可於官方網站及指定零售商網上預購，並於9月底起在全球各地正式發售。

>>>Garmin推出新世紀福音戰士限量版智能手錶

責任編輯：曾曉汶

相關文章

三星手機新功能　可離線使用「尋找我的手機」
2020/08/25
三星手機新功能　可離線使用「尋找我的手機」
三星Galaxy Watch 3引入手勢操控及跌倒偵測功能
2020/07/27
三星Galaxy Watch 3引入手勢操控及跌倒偵測功能
【全球死機】Garmin疑遭黑客攻擊　運動App無法更新資料
2020/07/24
【全球死機】Garmin疑遭黑客攻擊　運動App無法更新資料
為釋除歐盟憂慮　Google承諾不使用Fitbit數據作廣告用途
2020/07/15
為釋除歐盟憂慮　Google承諾不使用Fitbit數據作廣告用途
智能手錶 疫情 歐洲 香港 美國 Fitbit 大眾 產品 新冠肺炎疫情 肺炎

下一篇文章

【每日焦點】蘋果三星爭崩頭　iPhone 12、Galaxy S20 FE即將面世？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【數據洩漏】深圳公司數據庫外洩　揭收集全球240萬人資料
【數據洩漏】深圳公司數據庫外洩　揭收集全球240萬人資料
【iPhone 12】爆料達人：iPhone 12開始量產　正式發布要等下個月？
【iPhone 12】爆料達人：iPhone 12開始量產　正式發布要等下個月？
【5G網絡】5G速度「虛有其表」？美媒揭網速竟比4G慢
【5G網絡】5G速度「虛有其表」？美媒揭網速竟比4G慢
【華為開發者大會】無懼美國制裁　華為HMS活躍用戶達4.9億
【華為開發者大會】無懼美國制裁　華為HMS活躍用戶達4.9億
【港版健康碼】本港即將推行健康碼　有效性及透明度成推行隱憂
【港版健康碼】本港即將推行健康碼　有效性及透明度成推行隱憂
【iPhone 12】新iPhone傳下月23日出貨　Pro版延至11月開賣
【iPhone 12】新iPhone傳下月23日出貨　Pro版延至11月開賣