Fitbit心電圖程式獲批　新手錶Sense月底登場

▲ Fitbit宣布，全新的心電圖應用程式已獲得美國及歐洲相關監管部門的批准。

新冠肺炎疫情促大眾關注健康，更令智能手錶銷售額持續增長。作為智能手錶製造商的Fitbit，日前宣布推出新智能手錶Fitbit Sense，並配備全新的心電圖應用程式，用作偵測心房顫動的跡象。而目前心電圖應用程式已獲得美國及歐洲相關監管部門的批准，將於今年10月在包括香港在內的多個國家推出。

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Fitbit Sense是品牌第一款配備心電圖應用程式的裝置產品，而該功能已獲得美國及歐洲相關監管部門的批准。功能可分析用家的心率節奏來偵測心房顫動跡象，用家只需把手指長按不鏽鋼錶環的角落約30秒，即可讀取並下載數據，與醫生進一步研討。此外，透過全天候的心率追蹤，Fitbit Sense能在偵測並在心率超出正常範圍時發出提醒通知。

Fitbit也提到，Fitbit Sense定價為2,680港元，配備碳黑、石墨黑色及銀白/柔金色不鏽鋼材質，手錶配件獨立發售，並設廣泛款式選擇。現時Fitbit Sense已可於官方網站及指定零售商網上預購，並於9月底起在全球各地正式發售。

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責任編輯：曾曉汶