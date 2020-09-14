  • 28°C
香港時間 : 2020914日 (一) 21:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新冠疫情令航空服務縮水 坐商務艙如降級經濟艙

環球社會熱點 21:10 2020/09/14

分享：

有乘客就抱怨新冠肺炎疫情導致航空公司提供的服務縮水，坐商務艙如降級經濟艙。

新冠肺炎疫情全球大流行，搭飛機被視為高風險、容易傳播疫情的活動。航空公司於復飛後也採取多項防疫措施，有乘客就抱怨疫情導致航空公司提供的服務縮水，願意付較高價格乘坐商務艙也無法擁有高級享受，變相有如降級乘坐經濟艙。

阿聯酋航空保障包隔離、治療、殮葬 吸引旅客出遊 【下一頁】

研究：搭飛機染疫風險小 最低僅7700分1 【下一頁】

彭博社報道，38歲的Sandra Lim任職餐飲業顧問，上月底乘坐新加坡航空的商務艙，由洛杉磯飛往新加坡。她表示新冠肺炎疫情影響下，乘坐商務艙的享受正不斷縮窄。她指出上月乘坐商務艙時，已不再有服務人員為其放置行李，也沒有人引領她到座位。

她表示飛機上的空少空姐都戴上口罩等防疫裝備，避免與乘客有非必要的接觸，服務也變相減少。在餐飲方面，航空公司也不再免費向商務艙乘客提供迎賓香檳，更改以托盤放置商務艙的膳食，她形容這種感覺就如在坐經濟艙。

她直言這種變化令商務艙喪失優勢：

當餐飲和服務都遭到剝奪時，這變成從某地到另一個地點的一種運輸方式。

（When you strip away the food and service, it's just a mode of transport to get from point A to B.）

巴西小島奇招救旅遊業 只接待染疫後康復遊客 【下一頁】

國際航空運輸協會（IATA）指，高端航空市場去年佔航空公司國際收入約30％。但疫情使頭等艙及商務艙的吸引力大跌，再加上全球經濟衰退令不少企業的商務旅行預算下降，商務旅客也傾向開視像會議多於飛往當地開會，高端航空市場正面臨威脅。

但新加坡理工學院航空運輸管理講師Volodymyr Bilotkach預計，商務艙更寬敞舒適的空間，對消費能力較高的旅客始終有一定吸引力。再加上商務艙客位所帶來的利潤，是經濟艙客位的最少四倍。他認為部分航空公司面對疫情仍會保留商務艙客位，但可能會直接取消一些高級客艙服務，從而節省成本。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【巴西疫情】小島奇招救旅遊業 只接待染疫後康復遊客
2020/09/01
【巴西疫情】小島奇招救旅遊業 只接待染疫後康復遊客
【終於有得飛？】 泰國擬10月准旅客入境 隔離可享陽光海灘
2020/08/27
【終於有得飛？】 泰國擬10月准旅客入境 隔離可享陽光海灘
【新冠肺炎】研究：搭飛機染疫風險小 最低僅7700分1
2020/08/21
【新冠肺炎】研究：搭飛機染疫風險小 最低僅7700分1
【英國疫情】再改豁免國家清單 英國旅客急趕回國避隔離
2020/08/21
【英國疫情】再改豁免國家清單 英國旅客急趕回國避隔離
【新冠肺炎】阿聯酋航空保障包隔離、治療、殮葬 吸引旅客出遊
2020/08/02
【新冠肺炎】阿聯酋航空保障包隔離、治療、殮葬 吸引旅客出遊
傳染病 疫情 航空 冠狀病毒 全球大流行 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月14日 時間21:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【日本新首相】菅義偉指暫不討論習近平訪日 稱以抗疫為先
【日本新首相】菅義偉指暫不討論習近平訪日 稱以抗疫為先
美國教育、醫療質素倒退 專家：淪為發展中國家
美國教育、醫療質素倒退 專家：淪為發展中國家
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【巴西殺手蚊】基因改造蚊滅蚊失敗 變異蚊入侵巴西
【巴西殺手蚊】基因改造蚊滅蚊失敗 變異蚊入侵巴西
新型冠狀肺炎全球疫情（09月14日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月14日 時間21:00）
【日本新首相】菅義偉將拜相 農民變首相是如何煉成？
【日本新首相】菅義偉將拜相 農民變首相是如何煉成？