新冠疫情令航空服務縮水 坐商務艙如降級經濟艙

新冠肺炎疫情全球大流行,搭飛機被視為高風險、容易傳播疫情的活動。航空公司於復飛後也採取多項防疫措施,有乘客就抱怨疫情導致航空公司提供的服務縮水,願意付較高價格乘坐商務艙也無法擁有高級享受,變相有如降級乘坐經濟艙。

阿聯酋航空保障包隔離、治療、殮葬 吸引旅客出遊 【下一頁】

研究:搭飛機染疫風險小 最低僅7700分1 【下一頁】

彭博社報道,38歲的Sandra Lim任職餐飲業顧問,上月底乘坐新加坡航空的商務艙,由洛杉磯飛往新加坡。她表示新冠肺炎疫情影響下,乘坐商務艙的享受正不斷縮窄。她指出上月乘坐商務艙時,已不再有服務人員為其放置行李,也沒有人引領她到座位。

她表示飛機上的空少空姐都戴上口罩等防疫裝備,避免與乘客有非必要的接觸,服務也變相減少。在餐飲方面,航空公司也不再免費向商務艙乘客提供迎賓香檳,更改以托盤放置商務艙的膳食,她形容這種感覺就如在坐經濟艙。

她直言這種變化令商務艙喪失優勢:

當餐飲和服務都遭到剝奪時,這變成從某地到另一個地點的一種運輸方式。

(When you strip away the food and service, it's just a mode of transport to get from point A to B.)