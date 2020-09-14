新冠疫情令航空服務縮水 坐商務艙如降級經濟艙

▲ 有乘客就抱怨新冠肺炎疫情導致航空公司提供的服務縮水，坐商務艙如降級經濟艙。

新冠肺炎疫情全球大流行，搭飛機被視為高風險、容易傳播疫情的活動。航空公司於復飛後也採取多項防疫措施，有乘客就抱怨疫情導致航空公司提供的服務縮水，願意付較高價格乘坐商務艙也無法擁有高級享受，變相有如降級乘坐經濟艙。

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彭博社報道，38歲的Sandra Lim任職餐飲業顧問，上月底乘坐新加坡航空的商務艙，由洛杉磯飛往新加坡。她表示新冠肺炎疫情影響下，乘坐商務艙的享受正不斷縮窄。她指出上月乘坐商務艙時，已不再有服務人員為其放置行李，也沒有人引領她到座位。

她表示飛機上的空少空姐都戴上口罩等防疫裝備，避免與乘客有非必要的接觸，服務也變相減少。在餐飲方面，航空公司也不再免費向商務艙乘客提供迎賓香檳，更改以托盤放置商務艙的膳食，她形容這種感覺就如在坐經濟艙。

她直言這種變化令商務艙喪失優勢：

當餐飲和服務都遭到剝奪時，這變成從某地到另一個地點的一種運輸方式。 （When you strip away the food and service, it's just a mode of transport to get from point A to B.）

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國際航空運輸協會（IATA）指，高端航空市場去年佔航空公司國際收入約30％。但疫情使頭等艙及商務艙的吸引力大跌，再加上全球經濟衰退令不少企業的商務旅行預算下降，商務旅客也傾向開視像會議多於飛往當地開會，高端航空市場正面臨威脅。

但新加坡理工學院航空運輸管理講師Volodymyr Bilotkach預計，商務艙更寬敞舒適的空間，對消費能力較高的旅客始終有一定吸引力。再加上商務艙客位所帶來的利潤，是經濟艙客位的最少四倍。他認為部分航空公司面對疫情仍會保留商務艙客位，但可能會直接取消一些高級客艙服務，從而節省成本。

責任編輯：鄭錦玲