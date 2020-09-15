【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事

樂享互動（新上巿編號：06988）是繼農夫山泉（09633）後彈起的一隻新股，雖然看市場的討論情況不及農夫山泉，但其吸金能力同樣驚人，該股於今日中午截飛，根據其連日來借出的孖展可見，累計借出逾930億元，相當於超額認購逾531倍。市場反應熱烈，未入飛的投資者還有半日時間考慮，到底抽還是不抽？不妨先了解一下這間公司多一點。

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一. 中國市場第一

樂享互動是中國的效果類自媒體營銷服務供應商，為行業客戶及自媒體發佈者服務，簡單理解，就是作為客戶與自媒體發布者之間的橋樑，藉以為行業客戶獲取用戶。目前樂享互動擁有超過145個行業客戶，包括營銷代理、應用開發商、網絡文學提供商、Html 5遊戲開發商及小程序開發商等線上產品提供商，按2019年總收益計算，是中國市場排名第一的參與者。

二. 官媒點名為「中國版TTD」

獲官媒點名力撐，即是在內地擁有一定地位吧！內地《環球網》撰文形容樂享互動是「中國版TTD」。到底TTD是什麼？她是美國上市的The Trade Desk，同樣是做綫上廣告營銷，TTD的股價自今年3月開始低位反彈，衝上近日高位已累升2.7倍，盈利亦出現虧轉盈，增長尚算不俗。

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市場正期待樂享能否複製TTD的故事，不過要留意的是，樂享互動的市佔率僅得1.5%，加上競爭激烈，未來增長最重要是看它有沒有搶攻市場的能力。

三. 基石投資者星光熠熠

樂享互動的基石投資者包括知名美國家族企業旗下的投資公司Acuitas Group Holdings LLC、阿布扎比的私人機構投資公司Capital Investment LLC、嘉實基金旗下Harvest Alternative，以及同樣具騰訊概念的移卡（09923）；可見陣容鼎盛。

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四. 過份依賴微信

公司的戰略重點是為中小型自媒體發佈者提供服務，截至今年3月31日止，所服務的微信公眾號數目為3806個，藉此公司擁有逾7.33億名粉絲。然而，今年首季度91.1%收入來自騰訊旗下微信。

五. 毛利率、純利率出現下滑情況

據招股書介紹，樂享互動截至2017年、2018年及2019年12月底止三個年度，以及截至2020年3月底止三個月，毛利率分別為33.6%、25.2%、24.7%及25.3%；遊戲應用效果類營銷收益分別為1580萬元（人民幣，下同）、1830萬元、1.706億元及1.054億元，分別佔同期總收益11.7%、7%、36%及 63%。

如此看來，難免令人擔心未來的增長是否能得以持續。

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記者：張以正