【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊

▲ 雖然3間港銀今天加港元存息，包括招商永隆，但業界仍料iBond回報好過定存收息。

通脹掛鈎債券（iBond 2020）快推，市傳iBond本月29日正式開賣，3間港銀周一率先（9月14日）掉頭加港元定期存款息率，以迎戰iBond。其中，招商永隆全面調升港元定存短中長息；當中加幅最多是兩年期，勁升0.3厘，致令這超長息重上一厘大關，媲美iBond的「包底息」。東亞 （00023） 及華僑永亨則上調港元定存中的短存息，惟兩行的新息率並未重返一厘關。

專家普遍認為，本港不會長期陷入通縮；相反未來兩年通脹或勁彈，iBond回報最高或達2.4厘，遂建議有閒資族，在超低息的環境下，轉吼iBond這類定息產品，博收息好過定存兼穩賺不賠。

較長期的港元定存息率，或比不上iBond的保證回報，詳情可按下圖

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兩大原因iBond抽得過

專家普遍認為iBond抽得過，主因有2，包括︰（1）回報有望較港元定期存款好，尤其是明年在疫後報復式消費，以及低基數效應的刺激下，本港全年的通脹或升逾2%，博iBond回報有機會超逾兩厘。（2）低們檻亦享保證年回報，若參考過往歷次所推的iBond，每手入場費僅一萬元；反觀市面一年最高息是集友的一厘，就算媲美低風險的定息產品之「包底息」，但起存額要10萬元。

至於市面罕現的長期存息，為招商永隆的兩年期港元定存，進場要50萬元，才有一厘存息。假如銀碼只得一萬元，息率僅0.95厘。

iBond料受不願承擔風險的散戶所追捧

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，綜觀同屬低風險的外滙基金票據，3年期的年回報僅0.25厘；在全球鬥放水（QE）的宏觀環境下，本港不會出現通縮。反而通脹或重臨，變相增加iBond的吸引力。即使市傳新一批iBond或下調一厘的「包底息」，惟以美國於未來兩年難以加息，本港低息環境亦持續多時，相信定存息也不易逆市猛加，由此推斷，iBond的長遠回報可跑贏定期存款 。

致富證券董事郭家安認為，針對避險族，iBond料受不願承擔風險的散戶所追捧，因回報較定存好，故料100億元的發行額必獲超購；且預計投資者普遍大手申購10手（或涉資10萬元），博中貨更多 。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪