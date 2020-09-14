【香港製造】貿發局：標籤禁令或違犯世貿規定　廠商不敢接單

▲ 貿發局研究總監關家明認為，「香港製造」標籤禁令的影響不算嚴重，廠商主要憂慮導致消費者混亂。（林宇翔攝）

美國早前禁止香港輸美產品禁用「香港製造」標籤，暫訂於11月生效。貿發局研究總監關家明認為，該禁令的影響不算嚴重，廠商主要憂慮「香港製造」標籤禁令導致消費者混亂，未必理解中國製造與香港製造的分別。

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衍生法律問題 廠商不敢接單

關又提出，更改「香港製造」標籤或引伸法律問題，違犯世貿規定。他解釋，世貿對於產地標籤有嚴格規定，如有特定工序或原料需來自該產地、產品需有特定百分比以上工序在該產地完成。同時，於香港生產的商品亦未能獲得中國的產地來源證，實際執行方式仍需與美方周旋。

▲ 關家明又指，更改「香港製造」標籤或引伸法律問題，違犯世貿規定。（資料圖片）

他續稱，若以商品最終目的地而言，美國則是最大市場。因此，當地需求疲弱，對香港轉出口表現仍有一定影響。現時亦有不少廠商不敢接單，擔心出貨時需面對不同的稅制及禁令。

按貿發局公布的最新第三季出口指數，雖連升兩個季度，但關家明強調，整體仍處於低水平，反映出口商對前景仍然不樂觀。他續指，信心改善仍不等於實際情況，有機會廠商均「跌眼鏡」。

出口指數升勢能否持續成為關注焦點之一。關家明坦言，雖期望下季出口信心可繼續改善，但畢竟仍充滿不穩定的因素，包括持續惡化的疫情、漸趨接近的美國大選，故難以確實預計下季指數的走勢。他續指，目前重上50擴張水平仍是「路途遙遠」。

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記者：葉泳珊