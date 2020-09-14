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【消費優惠】易賞錢推消費獎賞計劃 　冀帶動至少100萬次消費

商業 20:10 2020/09/14

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易賞錢本月16日至10月13日期間推出「全城有賞」18 區跨商戶消費獎賞計劃。（屈臣氏集團提供圖片）

為刺激消費市道，易賞錢本月16日至10月13日期間推出「全城有賞」18 區跨商戶消費獎賞計劃，易賞錢 App 會員只需到參與商戶店內，掃瞄二維碼便可連接到優惠版面，即可享商戶優惠，至今已有近 3,000 多個餐飲及零售點參與。

【支援零售業】香港寬頻推「獎賞頻頻18區」計劃　免費助零售商宣傳

在此計劃中，精選優惠包括允記購買指定貨品低至4折、6IXTY8IGHT 購買全店產品9折。更多商戶如麥當勞 、大家樂、3香港、貢茶、馬拉松、bossini、Pacific Coffee、眼鏡 88 及陽光洗衣等。

易賞錢 App 會員只需到參與商戶店內，掃瞄二維碼便可連接到優惠版面，即可享商戶優惠。（屈臣氏集團提供圖片）

除即享優惠外，易賞錢 App 會員於本月16至29日內到參與計劃商戶消費滿50元，便會獲發電子印花乙個。只要儲滿 8個電子印花，當中包括2個惠顧屈臣氏集團旗下零售品牌所發出之印花，便可於21日起到指定屈臣氏、百佳超級市場及TASTE分店，免費換領 WatsMask WeCare特別版口罩乙盒。隨限量版口罩更附送一本優惠總額超過1,000元的折扣優惠券。

易賞錢App會員只需到參與商戶店內消費，即有機會同時賺取電子印花，以免費換領特別版口罩乙盒。（屈臣氏集團提供圖片）

屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示，希望藉是次活動帶動至少100萬次的消費，等值超過5千萬的零售額。

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責任編輯：蘇穎琪

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