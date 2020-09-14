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【買樓上車】擔心遲買更貴　首期「五球」以下有何選擇？

股樓投資 20:02 2020/09/14

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疫情緩和，發展商趁勢加快推盤，上周兩個全新盤先後開價，足見市道慢慢好轉。部分上車客擔心遲買更貴，紛紛加快入市，若預算不多，首期預算不夠50萬元，又何選擇？若要承造九成按揭，每月供款又要多少？不過，值得留意的是，綜合市場資料顯示，近期首期「五球」以下的樓盤，實用面積較細，多數不足300平方呎，或未能滿足家庭客所需。 

【置業指南】儲夠首期上車　借九成定八成按揭?【下一頁

葵涌 

中原黃政遠說，葵涌豐寓中低層E室，實用面積225平方呎，放盤4個多月，終以456萬元易手，實用呎價20,267元。代理說，業主剛過三年的限售期，即賣樓止賺，現帳面賺110.8萬元，而屋苑現時約有8個放盤，最平叫價480萬元起。 

黃政遠說，新買家是上車客，見近期疫情放緩，積極睇樓，加上鍾情豐寓樓齡新，而且往來葵芳港鐵站只需數分鐘步程，更重要的是，有一定的減幅，故隨即拍板買入。 

若承造九成按揭，首期要45.6萬元。假設分30年還，利率2.5厘計，每月供16,216元，壓力測試的最低每月入息要求為38,837元。 

【置業指南】按揭借九成　儲夠首期就上車？　可能隨時要撻訂下一頁

元朗 

若想住大一些，元朗或有選擇。中原鄧宏傑說，元朗帝庭居2座中層B室，實用面積396平方呎，剛以428萬元易手，實用呎價10,808元。 他續說，買家為一對90後情侶，鍾情帝庭居低密度環境寧靜，附近社區設施齊全，有感屋苑上車門檻低，而最近1年未有一房單位成交，見放盤可遇不可求，故不睇樓迅速決定入市。 

若承造九成按揭，首期要42.8萬元。假設分30年還，利率2.5厘計，每月供15,220 元，壓力測試的最低每月入息要求為36,453元。 

旺角 

就算是市區，也有500萬元以下的供應。香港置業梁德權說，旺角金國中心中層B室，實用面積約221平方呎，放盤三個月，終以422.5萬元易手，實用呎價19,118元，略低於市價。 

他續說，買家為單身客，預算約450萬元，原先想物色新界區單位，但經過多月搜尋，發現符合預算的物業樓齡偏大，故轉戰九龍區，有見金國中心位處市區核心，而且樓齡只約16年，睇樓一次即拍板入市。  

若承造九成按揭，首期要42.25萬元。假設分30年還，利率2.5厘計，每月供15,024元，壓力測試的最低每月入息要求為35,984元。 

馬鞍山 

中原胡耀祖說，馬鞍山薈朗2座中層B02室，實用面積225平方呎，開放式間隔，剛以425萬元易手，實用呎價18,889元。 

若承造九成按揭，首期要42.5萬元。假設分30年還，利率2.5厘計，每月供15,113元，壓力測試的最低每月入息要求為36,197元。 

 

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撰文 : 黃卓賢

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