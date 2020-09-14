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【防疫時裝】料定價約7,400港元 Louis Vuitton 10月推自家品牌透明面罩

環球政經 20:19 2020/09/14

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在新冠肺炎疫情下, 口罩成為人們日常生活的必需品。法國奢侈品牌Louis Vuitton預告於在10月時, 首次推出Face Shield 可阻塞飛沫 的透明面罩, 初步估計定價為961美元(約7,400港元), 而且香港亦是今次首批上市發售的市場。

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據了解, 整個LV Face Shield 產品的最大賣點是將頭帶和透明面罩的邊沿, 均以品牌最經典的Monogram圖案。產品以頭帶和透明面罩兩個部分, 內有薄墊頭帶以便調教鬆緊;而透明面罩方面, 是由兩枚印有LV標誌的鉚釘連接，能夠靈活調整角度, 同時呼應LV行李箱所用的鉚釘 。這款面罩在接觸陽光時, 會即時由透明變成深色，有助阻擋紫外光；當將面罩拉高後，又可以變成鴨舌帽，可謂一物兩用。

 

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責任編輯：潘曉豐

品牌 產品 新冠肺炎疫情 口罩 時裝服飾 疫情

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