【支援零售業】香港寬頻推「獎賞頻頻18區」計劃　免費助零售商宣傳

▲ 香港寬頻推出「獎賞頻頻18區」計劃，首階段由即日起至2020年10月4日，優惠來自油尖旺區、元朗區及將軍澳區的參與商戶。（香港寬頻網站圖片）

疫情下本地零售商面對極大挑戰。香港寬頻推出「獎賞頻頻18區」計劃，透過報紙及網上媒體廣告、電郵推廣、My HKBN App及社交媒體等一系列宣傳方式，助本地零售商戶推廣優惠至集團100萬個住宅客戶，而商戶無需付任何宣傳費用。

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為期4個月的「獎賞頻頻18區」計劃分6個階段進行，每階段包含3個地區。首階段由即日起至2020年10月4日，優惠來自油尖旺區、元朗區及將軍澳區的參與商戶。

第一期精選優惠包括於Eikowada購物滿500元可享100元折扣優惠、旺角ShakeUp! 低糖奶昔買一送一優惠，以及將軍澳零食到家買滿100元享9折優惠等。客戶只需下載My HKBN App並前往「我的換領 ∕ 獎賞」即可換領優惠。

香港寬頻持股管理人及市務總裁－住宅方案蕭容燕、持股管理人兼行政總裁－企業方案及 JOS 集團楊德華表示，此計劃不論參與商戶規模大小，透過增加客流量刺激本地消費，同時為香港寬頻住宅客戶帶來餐飲、零售、美容及傢俱等優惠，創造雙贏局面。香港寬頻亦提供電商平台myHKBNmall予商戶銷售其商品，使他們的宣傳渠道不限於傳統媒體。

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責任編輯：朱悅瀅