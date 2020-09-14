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【每日焦點】蘋果三星爭崩頭　iPhone 12、Galaxy S20 FE即將面世？

科技 20:00 2020/09/14

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踏入9月，各大科技廠商都爭先宣布即將舉行發布會，預告帶來多款新產品。

踏入9月，各大科技廠商都爭先宣布即將舉行發布會，預告帶來多款新產品。其中蘋果（Apple）早前就宣布將於美國時間本周二（15日）以線上的形式舉辦年度秋季發表會，雖然外界預料屆時iPhone 12系列新機不會亮相，反以Apple Watch（Apple Watch SE、Apple Watch Series 6）及iPad（iPad Air 4、iPad 8）為主。但仍有多個消息傳出，iPhone 12將在10月23日出貨，故iPhone 12的發布會可能延至10月中旬才舉行。

>>>【iPhone 12】新iPhone傳下月23日出貨　Pro版延至11月開賣

與此同時，三星當然也不甘示弱，宣布將於香港時間9月23日晚上10點舉辦Galaxy Unpacked發布會。外界預料，三星將在會上發布Galaxy S20 Fan Edition（Galaxy S20 FE），搶奪平價「輕旗艦」市場。

>>>【三星發布會】三星下周發布會　Galaxy S20 FE即將登場

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責任編輯：曾曉汶

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