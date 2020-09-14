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雷蛇與富蘭克林鄧普頓展開數碼財富管理合作

即市財經 19:21 2020/09/14

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Razer Fintech行政總裁李立民（左）與富蘭克林鄧普頓新加坡主管Dora Seow。

雷蛇 （01337） 旗下金融科技分支Razer Fintech與富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）達成數碼財富管理合作，將共同設計和創建一個新世代數碼財富管理平台，提供數碼財富管理服務及多元資產方案，涵蓋以投資主題為本及投資目標為本的投資組合、定期儲蓄計劃、貨幣市場基金、其他產品和投資工具等，冀推動年輕一代及千禧世代在財富管理方面的數碼創新。

雙方將致力於五大範疇合作，包括共同設計新世代數碼財富管理之旅、專為年輕一代及千禧世代而設的多元資產投資方案、增進年輕一代及千禧世代的財務知識、促進金融科技初創企業合作和共同投資的機會、數碼行銷和消費者參與協作。

富蘭克林鄧普頓新加坡主管Dora Seow表示，榮幸能與Razer Fintech在東南亞地區建立戰略合作關係，為年輕的投資者創造有意義的投資旅程。

Razer Fintech行政總裁李立民指，正在擴大旗下的金融科技服務和全球網絡，並且透過創新技術革新數碼財富管理行業，在推動金融科技發展的進程上，非常高興能夠與富蘭克林鄧普頓合作。

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編輯：陳韻妍

香港股票 Fintech 金融 雷蛇（01337） 東南亞 新加坡 財富及資產管理

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