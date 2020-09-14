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【恒生科技指數】恒生科技指數ETF買邊隻好？一表睇清3隻分別

股樓投資 19:38 2020/09/14

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對於有「選擇困難」的投資者，買入恒生科技指數ETF，屬涉足香港科技股的最佳方法之一。目前已有3隻恒生科技指數ETF可供選擇，三股同樣屬於實物ETF，類似盈富基金（02800 ），也有機會派發股息。

又有新恒生科技指數ETF！即睇下一頁】

選擇ETF，最直接自然由費用入手。綜觀3隻恒生科技指數ETF，以華夏恒生科技 （03088） 的成本最平，每年管理費只須0.4%，全年經常性開支比率為0.6%。反之，南方恒生科技 （03033） 最貴，管理費達0.99%，全年經常性開支比率為1.49%。

心思思唔知買正股好定恒生科技指數ETF好？ 【下一頁】

所謂跟蹤誤差，就是ETF與所追蹤指數兩者收益率的差距程度。查實，ETF普遍都存在跟蹤誤差，皆因基金本身有成本費用、交易成本及管理費用等，使得ETF的表現會偏離指數，當然誤差愈小愈好，在三隻恒生科技指數ETF之中，南方恒生科技最高，達2%。

美股調整 恒生科技指數ETF生不逢時？　【下一頁】

本文節錄自673期《WEALTH》 封面故事

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撰文 : 柯慧琳、林衞

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