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【股樓投資】跟着地產商的步伐去賣樓

股樓投資 19:19 2020/09/14

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有老友請食飯，不過無事不登門，他說打算賣樓，價錢是其次，當然要合理價，幾時是最好時間？我說現在就是最好時間，這不是敷衍的說話，賣樓是要顧及市場購買力。如果市場購買力澎湃，就算樓價未達業主要求，但亦很容易賣出，如果市場購買力不足，就算業主願意降價，亦很難賣走。

老友話，很難知道市場上購買力是否澎湃，我說現在可以賣樓，莫非現在市場上購買力澎湃？老實說，一般人當然不知道市場上購買力幾時澎湃，但地產商及物業代理知道。當地產商賣新樓，除非是個別地產商急於套現，市場這時應該充滿購買力。所以，一般業主如果急須賣樓，就應該與地產商同步進行。當然，樓價是不能太苛求，老友話同意我的論點，但不能夠接受。與地產商同步賣樓，即是同地產商爭市場，贏的機會很渺茫。老友的說話我同意，但市場上不是每一個買家有興趣買新樓，甚至很多人不喜歡新樓。二手樓業主以為同地產商競爭，這是一個錯誤想法。地產商的新樓盤是引起市民買樓興趣，二手樓業主只是趁機會賣樓，兩者的衝突不大，如果私人業主害怕地產商，就有機會錯失良機。

我再深入解釋我的論點，每一年年尾至下年年農曆新年前，大多數地產商都偃旗息鼓，沒有新樓盤開售，二手樓的成交量也不高，樓價亦會稍為下跌。直至農曆新年後，地產商推出新盤，購買力湧現，二手樓成交量亦會增加，樓價指數亦會上升。由此可以證明，二手樓的樓價與成交量是跟着地產商開盤步伐，如果害怕與地產商競爭，反而會失去賣樓的機會。不過今年可能有些少轉變，現在地產商雖然推出新樓盤，但從國內的購買力仍未湧現，如果不是太急要賣樓，可以等到香港解封，國內購買力湧到香港的時候才賣。價錢一定會比現在高一些，但問題是不知香港幾時可以解封，博不博就自己決定，我只做分析，不敢給予意見。

原文刊於673期《iMoney Wealth》鑑古知今

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撰文 : 湯文亮 《福布斯》香港排名26位的紀惠集團行政總裁， 資深地產投資者，縱橫樓市30多年， 期間經歷多個升跌浪，對樓市起跌有獨到的看法；認為要參透後市必須以歷史作藍圖，從中汲取教訓，只要融會貫通，必有啟發。

欄名 : 鑑古知今

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