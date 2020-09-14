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【港股追蹤】東方表行回購8300萬股 今復牌股價升近26%

股樓投資 19:39 2020/09/14

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零售股東方表行(00398)今日復牌，並提出有條件現金要約，以每股3元的價格回購並註銷最多8300萬股股份，佔已發行股份約14.55%，要約價為停牌前股價1.87元溢價60.4%。今日開市破頂報2.5元，曾抵年內高位2.59元，期後升幅收窄，全日收報2.35元，升25.6%，成交額達5628萬元，仍低於3元回購價。

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要約由領智證券代為提出，東方表行指要約將於遵守股份回購守則下進行。如果要約獲得全面接納，代價總共2.49億元，由集團內部撥出資源以現金支付。

東方表行表示回購股份後，將不會改變集團業務及管理，及維持本港上市地位，並無意因要約而對其業務作出重大調整，會繼續僱用集團僱員，不會重新調配集團的重要固定資產。

東方表行近年派息紀錄尚保持穩定，以現價計，即使未計入特別股息，周息率仍逾4厘。經過今日這大規模回購，對其每股盈利亦有正面作用。若然本周繼續企穩上升裂口頂2.3元，可以吸納，目標價可看2.6元，止蝕價則可設於2元。

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撰文 : 李尚毅, 趙家盈

東方表行（00398）

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