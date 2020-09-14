【新股IPO】科利實業1455暗盤最多曾升3.5倍　收市仍升1.3倍 一手賺2050元　

科利實業（新上市編號：01455）將於明日掛牌，其暗盤走勢凌厲，一度升至高位1.8元，較招股價0.4元，大升3.5倍，若在此高位沽出的話，以每手5000股計，一手帳面可賺7,000元，比起上周掛牌的「凍資王」農夫山泉（09633）暗盤，最高位獲利的6700元還要高。不過暗盤收市從高位回落，收報0.81元，較招股價升近103%，每手帳面獲利2,050元。

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科利主要按ODM模式從事設計、開發及製造個人護理及生活時尚電器，公司客戶主要為國際品牌擁有人及其產品主打美國、日本及歐洲市場。是次上市共發售3.125億股，其中10%公開發售獲6.7倍超購，認購一手中籤率30%；股份以招股範圍(0.4-0.6元)下限定價，料集資淨額6,670萬元，主要用作擴充和升級生產設施提升生產能力、用於提升研究及工程能力，以及引入採用自家品牌新產品等。

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記者：張以正