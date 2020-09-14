【港股追蹤】小米股價回夠氣　準備下一波升浪

小米集團（01810）上月底的升浪相信令不少投資者印象深刻，股價在升至高位26.95元後回氣，近期在22元附近似乎已築底。今日（14日）舜宇光學（02382）的利好消息帶動整個手機設備及相關板塊，小米同樣造好，股價升1.3%，收報23.55元。

美銀證券最新報告，亦睇好公司前景。研究燮告指出，受智能手機銷售量增長帶動，集團在內地互聯網銷售增長有望在明年至2022年，加快至介乎30%至40%，

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該行提到，公司在內地的市場份額由第二季10%，提升至上月底的11%至12%，管理層亦對下半年市場前景感到樂觀。預期在華為禁令下，小米若能在華為手上獲得約20%至30%銷量，明年至2022年出貨量將有望增加1倍，至約7,000萬至8,000萬部。美銀上調股份明年及2022年經調整盈利預測上調各5%，目標價更由早前22元，上調超過15%至26元，以周一收市價23.55元計，仍有約10%潛在升幅，重申「買入」評級。

此外，調查機構IDC最新報告顯，內地第二季可穿戴裝置出貨量按年上升4.1%，至2,658萬台，而不支援第三方應用的基本可穿戴裝置出貨量按年升6.1%至2,224萬台，智能穿戴裝置出貨量則同比跌4.9%》，至435萬台。



按品牌劃分，以華為出貨量最多，達775.1萬台，市佔率29.2%；小米(01810.HK)雖然仍排第二，但出貨量按年下跌9.1%，至565.9萬台；蘋果則緊隨其後排第三。

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記者：葉志偉