  • 28°C
香港時間 : 2020914日 (一) 19:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】小米股價回夠氣　準備下一波升浪

股樓投資 19:15 2020/09/14

分享：

小米集團（01810）上月底的升浪相信令不少投資者印象深刻，股價在升至高位26.95元後回氣，近期在22元附近似乎已築底。今日（14日）舜宇光學（02382）的利好消息帶動整個手機設備及相關板塊，小米同樣造好，股價升1.3%，收報23.55元。

美銀證券最新報告，亦睇好公司前景。研究燮告指出，受智能手機銷售量增長帶動，集團在內地互聯網銷售增長有望在明年至2022年，加快至介乎30%至40%，

【港股追蹤】大成交抽升 呢隻科技指數成分股炒得火熱，詳情請按【見下頁

該行提到，公司在內地的市場份額由第二季10%，提升至上月底的11%至12%，管理層亦對下半年市場前景感到樂觀。預期在華為禁令下，小米若能在華為手上獲得約20%至30%銷量，明年至2022年出貨量將有望增加1倍，至約7,000萬至8,000萬部。美銀上調股份明年及2022年經調整盈利預測上調各5%，目標價更由早前22元，上調超過15%至26元，以周一收市價23.55元計，仍有約10%潛在升幅，重申「買入」評級。

此外，調查機構IDC最新報告顯，內地第二季可穿戴裝置出貨量按年上升4.1%，至2,658萬台，而不支援第三方應用的基本可穿戴裝置出貨量按年升6.1%至2,224萬台，智能穿戴裝置出貨量則同比跌4.9%》，至435萬台。

按品牌劃分，以華為出貨量最多，達775.1萬台，市佔率29.2%；小米(01810.HK)雖然仍排第二，但出貨量按年下跌9.1%，至565.9萬台；蘋果則緊隨其後排第三。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：葉志偉

 

相關文章

【港股分析】下半年業績有支持　可吼呢隻遊戲股
2020/09/12
【港股分析】下半年業績有支持　可吼呢隻遊戲股
【港股小知識】新能源汽車下鄉　細數近年內地汽車業政策
2020/09/13
【港股小知識】新能源汽車下鄉　細數近年內地汽車業政策
【港股分析】油價又跌過　石油股唔駛諗？
2020/09/13
【港股分析】油價又跌過　石油股唔駛諗？
【港股追蹤】大成交抽升 呢隻科技指數成分股炒得火熱
今日
【港股追蹤】大成交抽升 呢隻科技指數成分股炒得火熱
【港股追蹤】股價見底回升 大行睇好騰訊再創歷史新高
今日
【港股追蹤】股價見底回升 大行睇好騰訊再創歷史新高
目標價 小米集團－W（01810） 香港股票

上一篇文章

【股樓投資】跟着地產商的步伐去賣樓

下一篇文章

【著數優惠】邊消費邊賺印花 還有免費口罩換! 易賞錢推18區跨商戶奬賞計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?
【藝媽媽日誌@iM網欄】自己地板自己鋪、屋企翻新DIY 3房2廳 更換全屋地板共花費港幣5000元
【藝媽媽日誌@iM網欄】自己地板自己鋪、屋企翻新DIY 3房2廳 更換全屋地板共花費港幣5000元
【BNO移民買樓】靠父幹先買得起　研究：英樓市泡沫爆破先兆
【BNO移民買樓】靠父幹先買得起　研究：英樓市泡沫爆破先兆
日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元
日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清