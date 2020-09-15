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【金融科技】應科院夥香港大學　豐富本地FinTech人才實戰經驗

科技 19:08 2020/09/15

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香港應用科技研究院（應科院）與香港大學（HKU）簽署合作備忘錄，共同培育未來金融科技精英。

本地金融業優勢，加上政府政策襄助，金融科技（FinTech）近年發展迅速，FinTech初創數目飆升，唯人才短缺成為關鍵，各大專院校始開辦FinTech學科培育人才。昨日（14日）香港應用科技研究院（應科院）與香港大學（HKU）簽署合作備忘錄，共同培育未來金融科技精英。

應科院與HKU合作開設科技專才訓練計劃（Technology Oriented Practitioner program），對象為香港大學理學碩士課程（金融科技與數據分析）的一年級生，挑選最多30名學生，以半工讀形式，參與應科院的多項金融科技相關的工作，為期9個月。

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起薪點跟政府指引

當中學生或能參與建立安全訊息共享平台、信用評估及分析器開發、適用於暗網的安全框架，以及用語風險管理的AI主導數據分析平台等項目。香港應用科技研究院行政總裁周憲本表示，學員的起薪點會跟隨政府指引，根據之前的工作經驗及背景，薪金皆會有不同。周憲本指出，近年本地整體對科技要求不斷提升，企業投放資源予科技人才亦不會少。

香港應用科技研究院行政總裁周憲本表示，學員的起薪點會跟隨政府指引，根據之前的工作經驗及背景，薪金皆會有不同。（李彥煒攝）

即使今年疫情底下，經濟方面雖有阻礙，但工程、工科畢業生受到的影響不算太大，反映科技界，求才若渴。

應科院年均招研究員逾百人

周表示，應科院每年度項目約有500至100個，對研究員的需求非常大，現時每年招聘研究員約100多人，絕對能容納計劃中的30個學員。「應科院對研究員有各種需求，包括各種技能，例如大數據分析，人工智能，cyber security等，通常根據客戶要求，去挑選負責的研究員。」

香港大學工程學院院長趙汝恒表示，本次科技專才訓練計劃，希望學員可以提升自己技能。重點不是幫學員找工作，而是讓學員有更強實力，進入金融科技行業。（李彥煒攝）

香港大學工程學院院長趙汝恒表示，本次科技專才訓練計劃，希望學員可以提升自己技能。重點不是幫學員找工作，而是讓學員有更強實力，進入金融科技行業，透過計劃成為香港金融科技新力軍。

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記者：李彥煒

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