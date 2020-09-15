【銀行合併】傳瑞銀考慮與瑞信合併　完成後料裁員1.5萬人

疫情衝擊歐洲銀行業，根據Inside Paradeplatz引述兩家銀行內部知情人士周一（14日）報道，瑞銀（United Bank of Switzerland, UBS）正考慮與瑞信（Credit Suisse）進行合併，協議最快將於明年初確定。

報道指目前是由瑞銀集團主席Axel Weber與瑞信主席Urs Rohner，正聯手推動這項名為計劃「Signal」的項目，並已經與瑞士財政大臣Ueli Maurer商討了該項計劃，最早於明年初即可完成協議，合併後將成為歐洲規模最大銀行之一。

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Inside Paradeplatz稱，瑞士金融市場監督管理局（Finma）已知悉兩大銀行洽商合併計劃，料合併將導致兩家銀行在全球裁員1.5萬人或以上，相當於員工總數一至兩成。不過彭博社引述的消息人士稱，雖然瑞銀一直與顧問探討合併的問題，但尚未在執行董事會的層面提出，而兩家銀行之間尚未進行正式討論。

報道還指，兩間公司合併後，瑞銀Weber或繼續擔任董事長，CEO則由瑞信人員出任。據悉合併將會導致兩間公司裁員最多兩成， 在全球範圍內裁員約15,000人。

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編輯：李勝男