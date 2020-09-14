【軟銀賣產】軟銀出售10億股電訊子公司股份 籌900億元

▲ 軟銀接連賣產，最新宣布將出售約10億股電訊子公司股份，籌104億美元。

日本通訊及投資巨頭軟銀（Softbank，日：9984）接連賣產，支持其償債及股份回購計劃。軟銀宣布，將以每股1204.5日圓，出售10.3億股電訊子公司軟銀公司（Softbank Corp）股份，料將籌集約1.238萬億日圓（約906億港元）。軟銀預計，截至9月底財年第二季將可錄1.058萬億日圓（約774億港元）。

另外，Nvidia（美：NVDA）同意以400億美元（約3100億港元）價格收購軟銀旗下的英國晶片設計公司Arm ，成為半導體行業史上最大規模的收購。同時，軟銀內部傳重啟私有化討論。軟銀今日急漲9%，股價曾高見6,494日元。

截至今年3月底，軟銀2019財年錄的創紀錄的8000億日圓淨虧損。軟銀在今年3月曾經宣布，將出售4.5萬億日圓資產以進行回購及減債。軟銀再在今年7月宣布，計劃在明年7月底之前最多回購1萬億日圓股票。

軟銀早前已通過出售T-Mobile股份籌集200億美元資金，並利用期權合約安排減持阿里巴巴 （09988） ，套現137億美元。

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編輯：陳健婷