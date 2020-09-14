【附優惠詳情】香港寬頻推「獎賞頻頻18區」計劃　支援本地零售商

▲ 香港寬頻「獎賞頻頻18區」將為期4個月，分6個階段進行。

香港寬頻 （01310） 宣布，推出「獎賞頻頻18區」計劃，支持本地零售商戶。「獎賞頻頻18區」將為期4個月，分6個階段進行，每階段包含三個地區。首階段由即日（14日）起至10月4日，優惠來自油尖旺區、元朗區及將軍澳區的參與商戶。客戶只需下載My HKBN App並前往「我的換領 ∕ 獎賞」即可換領優惠。

優惠詳情

香港寬頻將直接連繫香港寬頻100萬個住宅客戶與10萬個的企業業戶，並透過報紙及網上媒體廣告、電郵推廣、My HKBN App及社交媒體等一系列宣傳方式推廣優惠，而商戶無需付任何宣傳費用。

香港寬頻指，此計劃不論參與商戶規模大小，透過增加客流量刺激本地消費，同時為香港寬頻住宅客戶帶來餐飲、零售、美容及傢俱等優惠，創造雙贏局面。

「獎賞頻頻18區」 時間表 日期 地區 2020年9月14日至10月4日 油尖旺、元朗、將軍澳 2020年10月5日至10月25日 荃灣、深水埗、沙田 2020年10月26日至11月15日 屯門、中西區、觀塘 2020年11月16日至12月6日 灣仔、九龍城、北區 2020年12月7日至12月27日 大埔、東區、黃大仙 2020年12月28日至2021年1月17日 葵青、南區、離島

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編輯：袁諾曦