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【買樓理財】麗港城低市價半成賣　呎價平過天水圍新盤　業主照賺6.3倍

股樓投資 18:58 2020/09/14

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市場氣氛好轉，長情業主趁機出貨套現。香港置業胡耀才說，麗港城15座低層F室，實用面積517平方呎，原叫價720萬元，兩個月後獲區內客接洽，終減價51萬元，以669萬元易手，實用呎價12,940元。值得留意的是，單位除了低市價半成沽，呎價亦比天水圍新盤平。

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】https://bit.ly/33hyd4C

【買樓理財】1977年購太古城　入市價僅14.2萬　今升值63倍 【下一頁

資料顯示，新地（00016）旗下天水圍「Wetland Seasons Park」第3期，日前公布第二張價單，折實平均呎價約13,613元。就算是首張價單，單位折實平均呎價亦僅約12,968元。換言之，上述麗港城單位呎價比「Wetland Seasons Park」第3期平。 

【新盤起動】 準買家必讀 三大新盤齊出擊 邊個最啱你心水?【下一頁

雖然原業主低市價半成賣樓，惟仍獲利甚豐。資料顯示，原業主於1990年11月，僅以91.09萬元購入上址，現帳面賺577.91萬元，物業升值約6.3倍。談到近期市況，胡耀才說，麗港城暫錄7宗成交，較上月同期的5宗多。 

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撰文 : 黃卓賢

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二手市場 麗港城 天水圍 Wetland Seasons Park第3期

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