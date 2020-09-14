臨床試驗者出現不良反應 疫苗三期臨牀試驗暫停一周

上週日，一名男子接受由英國牛津大學與阿斯利康合共研發疫苗的臨牀試驗後，出現嚴重不良反應，更有指病徵與脊髓炎相似，阿斯利康因此暫停了新冠疫苗三期臨牀試驗。

英國藥廠疫苗現副作用 35歲倫敦男子出現脊髓炎病徵【下一頁】

週二暫停消息一出，阿斯利康股價盤後一度重挫8%。不過有外媒指，該疫苗可能於下週初恢復臨牀試驗，令阿斯利康股價回升。阿斯利康發言人Michele Meixell在週三表示，在詳細調查報告還沒有定案前，都不能確定相關反應與疫苗有關。

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阿斯利康與牛津大學聯合開發的新冠疫苗被視爲有望投放市場的主要候選疫苗之一，也是目前歐洲研發進展最快的疫苗。阿斯利康CEO Pascal Soriot週四表示，如果試驗能夠迅速恢復，疫苗依然有望在今年年底、明年年初研製成功。

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責任編輯：翁嘉陽