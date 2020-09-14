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【阿里巴巴9988】阿里傳斥30億美元 投資東南亞叫車平台Grab

股樓投資 22:11 2020/09/14

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繼於2016年收購電商平台Lazada後，內地科網巨頭阿里巴巴(09988)近日傳出計劃再於東南亞進行大型投資！外電報導，阿里傳正進行洽商，有意從美國叫車平台Uber(美：UBER)手中收購其所持的東南亞大殅叫車平台營運商Grab的股權，投資規模或達30億美元，即233億元。外電又指，阿里是本輪Grab融資的唯一參與者。

【港股追蹤】東方表行回購8300萬股 今復牌股價升近26%  詳情請看【下一頁

【摩笛轉軚】大摩降恒指目標至24600點 惟繼續看好內地股市  詳情請看【下一頁

總部位於新加坡的Grab有「東南亞Uber」的稱號，業務覆蓋東南亞8個國家。除了叫車平台，集團亦經營外賣送餐服務及金融科技。外界相信，阿里藉今次注資Grab,有可能取得對方8國數百萬客戶的數據。

另一內地科網巨頭騰訊(00700)，今年5月亦曾參與Grab的主要對手，有「印尼Uber」之稱的大型叫車平台營運商Gojek融資計劃。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988）

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