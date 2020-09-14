【平安好醫生】平安好醫生名字被指侵權　未來或不再「平安好醫生」？

▲ 平安好醫生名字被指侵權，或需更改名字。

平安好醫生 （01833） 受惠疫情刺激互聯網醫療需求，年初至今股價倍升。不過，平安好醫生未來或需要改名。

根據內地傳媒報導，平安好醫生於2018年4月因未經授權而使用「好醫生」的馳名商標，被好醫生藥業集團在成都市中級法院提出商標侵權訴訟，2019年3月及2020年4月，成都市中級人民法院的一審判決及四川省高級人民法院的二審判決均要求，平安好醫生停用「平安好醫生」或「好醫生」的字眼。

平安好醫生回應內地傳媒查詢指，現時平安好醫生向上一級人民法院提出上訴，其App不會下架。不過，內地傳媒指出，平安好醫生提出上訴，並不影響一審及二審的執行，除非公司能成功向上級法院申請暫緩執行一審及二審的判決，否則平安好醫生需要改名。

今次並非平安好醫生第一次陷入侵權糾紛，今年5月，人工智能企業北京雪揚科技的CEO公司指責平安好醫生旗下產品「平安好醫生健康衛士」抄襲飛揚科技旗下「安頓」產品。雖然平安好醫生回應指不存在假犯其他公司的商業秘密，但「平安好醫生健康衛士」於上架後不到24小時就下架，而雪揚科技亦已就此事向法院立案。

如果平安好醫生品牌最終需要改名，會令公司要重新推廣新品牌，相信以平安好醫生現時的市場地位，影響屬短暫。

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編輯：謝克迪