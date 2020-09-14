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【網絡攻擊】Check Point網絡威脅指數　揭8月惡意軟件排名

科技 19:45 2020/09/14

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網絡安全解決方案供應商Check Point近日發表《2020年8月份全球威脅指數》，揭示8月份首10個惡意軟件的排名。

在新冠肺炎疫情影響下，跨網絡、雲端和流動端的犯罪和政治動機網絡攻擊也不斷增加。網絡安全解決方案供應商Check Point近日發表《2020年8月份全球威脅指數》，揭示8月份首10個惡意軟件的排名。

>>>【網絡保安】疫下催化企業轉型　黑客網絡釣魚飆升五成

>>>【網絡安全】FBI警告RDoS攻擊席捲全球企業　逾千企業慘遭勒索

報告顯示，Emotet木馬則連續兩個月位居榜首，影響全球14%組織，同時影響香港的百分比更高達9.24%。據資料顯示，Emotet木馬原本是金融木馬，但現已進化成模組化木馬程式，它能汲取作業系統、瀏覽器與電子郵件的安全憑證，繼而盜走通訊錄，以及電子郵件中的內容與附加檔案，或利用盜來的憑證與SMB漏洞於企業內部散布木馬程式。

緊隨其後的是Agent Tesla和Formbook，分別影響全球3%的組織。Agent Tesla主要是資訊竊取軟件，讓黑客瀏覽受感染電腦的所有內容，包括使用者名稱、密碼、瀏覽器歷史紀錄、系統資訊等。換言之，入侵網路所需的一切資訊都能竊取；而Formbook則只要透過電郵，例如附上連到惡意網站連結的PDF檔案、含有惡意巨集指令的Word檔案或Excel檔案等方式，側錄用戶鍵盤按鍵、竊取用戶密碼及連接外部伺服器以下載其他惡意軟件等。

報告又提到，「Web Server Exposed Git儲存庫資訊料洩漏」是最常被利用的漏洞，全球 47%的組織因此遭殃，其次是「MVPower DVR 遠端執行代碼」，影響全球43%的組織。 「Dasan GPON 路由器身份驗證繞過 (CVE-2018-10561)」則位列第三，全球影響範圍為37%。

Check Point研究人員認為，黑客現時再次活躍起來，呼籲企業應教育員工如何識別電子郵件，並警告打開電子郵件附件，或點擊來自外部連結的風險。企業也應考慮部署反惡意軟件解決方案，以防此類內容影響企業運作。

>>>【網絡攻擊】黑客攻南韓SK海力士伺服器　竊取資料勒索贖金

責任編輯：曾曉汶

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