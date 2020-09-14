  • 28°C
香港時間 : 2020914日 (一) 18:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲第二波疫情】86%英國醫生認為 6個月內爆新一波疫情

環球社會熱點 18:35 2020/09/14

分享：

【歐洲第二波疫情】86%英國醫生認為 6個月內爆新一波疫情

英國放寬國民外海護照（BNO）持有人移民限制，持BNO港人明年1月起可申請特別簽證赴英，移民英國成為熱話。惟港人赴英要注意，當地新型冠狀病毒疫情肆虐，經濟受重挫，情況短期內難望改善，86%英國醫生都認為，6個月內會再爆新一波疫情。

【新冠肺炎】全球防疫組織：國家領袖集體無能 釀大流行

【以色列疫情】全球首國全面重啟封城 日增3500多宗確診

英國醫學會（British Medical Association）調查訪問逾8000名英格蘭醫生或醫學生，發現醫學界對英國疫情態度悲觀，86%醫生認為相當可能或非常可能（quite likely or very likely）在6個月內再爆新一波疫情。

調查嘗試找出英國醫生對醫療系統的最大擔憂，列出多項潛在風險，包括第二波新冠疫情、沉重工作負擔、生病、冬季高峰期等，有近3成醫生將第二波疫情列為首要憂慮。

醫生普遍認為，會否有新一波疫情，英國政府的防疫安排完善與否是重要因素。9成受訪醫生同意或非常同意失敗的檢測追蹤系統會釀成大爆發風險，認為缺口在酒吧及餐廳防護措施不足的亦有約9成，86%醫生認為混亂的公共健康措施資訊，會提高風險。

【BNO移民】英國料秋季裁員70萬人 就業危機續擴大

【英國疫情】在家工作成趨勢 政府難推動民眾返辦公室

第二次爆發是否真的無法避免？醫生們認為多項措施都可降低風險，84%受訪者認為在家工作，多少有助或明顯有助防止疫情爆發；96%醫生認為高效的檢測及追蹤系統有幫助。

英國檢測需求愈來愈大，確實已達到無力消化的程度，當地實驗室已爆棚，積壓的待化驗的樣本數目數以十萬計，要運往意大利及德國等歐洲國家處理。檢測安排亦受批評，很多地區都沒有檢測站，居民為做測試，要長途拔涉，四出奔走，增加疫情傳播風險。

責任編輯：林建忠

相關文章

【歐洲第二波疫情】86%英國醫生認為 6個月內爆新一波疫情
今日
【歐洲第二波疫情】86%英國醫生認為 6個月內爆新一波疫情
【菲律賓疫情】死亡3日創兩次新高 惟放寬防疫措施
今日
【菲律賓疫情】死亡3日創兩次新高 惟放寬防疫措施
【新冠肺炎】全球防疫組織：國家領袖集體無能 釀大流行
今日
【新冠肺炎】全球防疫組織：國家領袖集體無能 釀大流行
【新冠疫苗】英國專家警告 明年冬季才能正式接種
今日
【新冠疫苗】英國專家警告 明年冬季才能正式接種
【英國疫情】實驗室瀕崩潰 逾18萬樣本送德國意大利檢測
今日
【英國疫情】實驗室瀕崩潰 逾18萬樣本送德國意大利檢測
疫情 移民 傳染病 醫生 歐洲 英國 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選】經濟牌分量跌 選民聚焦疫情及政府領導力

下一篇文章

【菲律賓疫情】死亡3日創兩次新高 惟放寬防疫措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月14日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月14日 時間18:00）
【日本新首相】菅義偉將拜相 農民變首相是如何煉成？
【日本新首相】菅義偉將拜相 農民變首相是如何煉成？
【巴西殺手蚊】基因改造蚊滅蚊失敗 變異蚊入侵巴西
【巴西殺手蚊】基因改造蚊滅蚊失敗 變異蚊入侵巴西
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【日本新首相】菅義偉指暫不討論習近平訪日 稱以抗疫為先
【日本新首相】菅義偉指暫不討論習近平訪日 稱以抗疫為先
美國教育、醫療質素倒退 專家：淪為發展中國家
美國教育、醫療質素倒退 專家：淪為發展中國家