▲ 【歐洲第二波疫情】86%英國醫生認為 6個月內爆新一波疫情

英國放寬國民外海護照(BNO)持有人移民限制,持BNO港人明年1月起可申請特別簽證赴英,移民英國成為熱話。惟港人赴英要注意,當地新型冠狀病毒疫情肆虐,經濟受重挫,情況短期內難望改善,86%英國醫生都認為,6個月內會再爆新一波疫情。

英國醫學會(British Medical Association)調查訪問逾8000名英格蘭醫生或醫學生,發現醫學界對英國疫情態度悲觀,86%醫生認為相當可能或非常可能(quite likely or very likely)在6個月內再爆新一波疫情。

調查嘗試找出英國醫生對醫療系統的最大擔憂,列出多項潛在風險,包括第二波新冠疫情、沉重工作負擔、生病、冬季高峰期等,有近3成醫生將第二波疫情列為首要憂慮。

醫生普遍認為,會否有新一波疫情,英國政府的防疫安排完善與否是重要因素。9成受訪醫生同意或非常同意失敗的檢測追蹤系統會釀成大爆發風險,認為缺口在酒吧及餐廳防護措施不足的亦有約9成,86%醫生認為混亂的公共健康措施資訊,會提高風險。

第二次爆發是否真的無法避免?醫生們認為多項措施都可降低風險,84%受訪者認為在家工作,多少有助或明顯有助防止疫情爆發;96%醫生認為高效的檢測及追蹤系統有幫助。

英國檢測需求愈來愈大,確實已達到無力消化的程度,當地實驗室已爆棚,積壓的待化驗的樣本數目數以十萬計,要運往意大利及德國等歐洲國家處理。檢測安排亦受批評,很多地區都沒有檢測站,居民為做測試,要長途拔涉,四出奔走,增加疫情傳播風險。

責任編輯:林建忠