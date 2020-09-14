恒指全日升136點受制10天綫

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【平安好醫生】平安好醫生名字被指侵權 未來或不再「平安好醫生」？
恒生指數今日曾升逾200點，惟受制10天綫；騰訊 （00700） 領升曾升4%，最終收市升2.6%。恒生指數全日升136點，報24640點，成交不足1000億元。大摩將恒生指數2021年6月目標由28000點大削至24600點，是自今年6月起兩次調升恒指目標後，首次轉軚唱淡恒指。國泰 （00293） 於最新公告表示，為保障集團、香港國際航空樞紐、以及最多員工的生計，架構重組無可避免。
【今日財經焦點】
【恒指夜期】恒指升136點受制10天綫 夜期立時回吐44點（不斷更新）
【摩笛唱淡】大摩3原因大幅下調恒指目標 28000點降至24600點
【新股IPO】科利實業暗盤曾飊升3.5倍 一手帳面最多賺7000元
【TikTok拆骨】微軟入股告吹 甲骨文傳跑出、僅為TikTok「合作夥伴」盤前股價升15%（第四版）
【精選投資分析】
【中方釋善意】據報中國阻中美航綫加運費 3大理由仍可睇好航運股？
【完成調整】聯通商用5G加快發展 伺機吸納博再闖高位（第三版：新增券商最新目標價表）
【高息藍籌】建行逾6厘股息+估值極殘 分注收集值博（第二版）
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