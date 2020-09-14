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【菲律賓疫情】死亡3日創兩次新高 惟放寬防疫措施

環球社會熱點 18:25 2020/09/14

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菲律賓疫情再起，死亡人數在3日內，第二次創新高。菲律賓周一（14日）新增4699宗確診新冠肺炎、259人死亡。惟當局照放寬防疫措施，民眾在乘搭公共交通時，最少保持75厘米的社交距離。專家批評政府急於放寬措施的做法魯莽、危險。

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衛生部長表示，菲律賓累計超過26.5萬染疫，較一個月多前多一倍，為東南亞國家之最；總計有4630人死亡。專家和學者指出，自3月爆疫以來，菲律賓仍處於第一波疫情。

當局分階段放寬公共交通工具的防疫措施，周一縮短社交距離限制至75厘米、9月28日縮至50厘米、10月12日進一步減至30厘米。乘車時仍然不准交談和講電話。

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菲律賓醫學院（Philippine College of Physicians）前院長Anthony Leachon形容，做法「很高風險、憑直覺下決定」，料延遲壓平新增確診曲線。他強調，就算有戴面罩及口罩，縮短社交距離限制是危險的；國際標準的社交距離限制為至少1或2米。

馬尼拉的交通十分繁忙，不難見到排隊等巴士的人龍，民眾明顯難在窄狹的路上保持社交距離。傳染病學家達恩（Antonio Dans）預計，如果實施新的措施，新增確診持續增加，疫情需時更長才減退。

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責任編輯：鄧燕君

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