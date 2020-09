【港股追蹤】股價見底回升 大行睇好騰訊再創歷史新高

今年四大科技股ATMX一陣受到資金炒作,阿里巴巴(09988)和美團點評(03690)上月均創上市新高,小米集團(01810)升穿上市價後,更突破20元大關及創歷史新高,走勢強勁。反而是騰訊控股(00700)受到美國制裁微信等因素所拖累,就算交出穩定業績,股價也從高位回落,上周更多番下試500元附近的鐵底大關。到本周股價終於有進展,今日(14日)更升逾2.6%,收報529.5元,為恒指升市的主要功臣

大和最新研究報告指,公司在2020年全球數字生態大會的子論壇中,反覆強調其作為「行業數字化助手」的地位。該行認為,內地企業在疫情後的數字化趨勢會加快,對騰訊雲長遠而言是正面因素,能在平台層面為各行業創造更多價值。該行對騰訊內部企業產品,例如微信工作、騰訊會議及小程序等的更新感興趣

【港股追蹤】大成交抽升 呢隻科技指數成分股炒得火熱,詳情請按【見下頁 】

公司指,自2月份首次亮相以來,騰訊會議已錄得1億用戶,並在上周四(10日)正式推出企業版。留意到公司稍為修改了其SaaS生態系統戰略,現時更加緊緊地抓住面向消費者的領域。該行相信,雖然不可避免地會與某些SaaS合作夥伴有重疊的地方,但將更好利用消費者互聯網專業知識,並驅動其雲生態系統以更快速度發展

騰訊並透露,集團SaaS業務收入上半年同比增長超過2.1倍,其中SaaS合作夥伴數量按年大幅增加逾1.7倍。為促進騰訊的SaaS生態系統的發展和中小型企業的數字化,公司將投入100億元人民幣,支持100個SaaS合作夥伴開發SME特定的SaaS產品和解決方案

大和重申公司「買入」投資評級,更給予12個月目標價為620元,以現價計,仍有超過15%潛在上升空間

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者:葉志偉