  • 28°C
香港時間 : 2020914日 (一) 18:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】股價見底回升 大行睇好騰訊再創歷史新高

股樓投資 18:21 2020/09/14

分享：

今年四大科技股ATMX一陣受到資金炒作，阿里巴巴（09988）和美團點評（03690）上月均創上市新高，小米集團（01810）升穿上市價後，更突破20元大關及創歷史新高，走勢強勁。反而是騰訊控股（00700）受到美國制裁微信等因素所拖累，就算交出穩定業績，股價也從高位回落，上周更多番下試500元附近的鐵底大關。到本周股價終於有進展，今日（14日）更升逾2.6%，收報529.5元，為恒指升市的主要功臣

大和最新研究報告指，公司在2020年全球數字生態大會的子論壇中，反覆強調其作為「行業數字化助手」的地位。該行認為，內地企業在疫情後的數字化趨勢會加快，對騰訊雲長遠而言是正面因素，能在平台層面為各行業創造更多價值。該行對騰訊內部企業產品，例如微信工作、騰訊會議及小程序等的更新感興趣

【港股追蹤】大成交抽升 呢隻科技指數成分股炒得火熱，詳情請按【見下頁

公司指，自2月份首次亮相以來，騰訊會議已錄得1億用戶，並在上周四（10日）正式推出企業版。留意到公司稍為修改了其SaaS生態系統戰略，現時更加緊緊地抓住面向消費者的領域。該行相信，雖然不可避免地會與某些SaaS合作夥伴有重疊的地方，但將更好利用消費者互聯網專業知識，並驅動其雲生態系統以更快速度發展

騰訊並透露，集團SaaS業務收入上半年同比增長超過2.1倍，其中SaaS合作夥伴數量按年大幅增加逾1.7倍。為促進騰訊的SaaS生態系統的發展和中小型企業的數字化，公司將投入100億元人民幣，支持100個SaaS合作夥伴開發SME特定的SaaS產品和解決方案

大和重申公司「買入」投資評級，更給予12個月目標價為620元，以現價計，仍有超過15%潛在上升空間

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：葉志偉

相關文章

【港股追蹤】大成交抽升 呢隻科技指數成分股炒得火熱
今日
【港股追蹤】大成交抽升 呢隻科技指數成分股炒得火熱
【港股分析】汽車股翻身　唔一定吼整車股
2020/09/12
【港股分析】汽車股翻身　唔一定吼整車股
【港股分析】下半年業績有支持　可吼呢隻遊戲股
2020/09/12
【港股分析】下半年業績有支持　可吼呢隻遊戲股
【港股小知識】新能源汽車下鄉　細數近年內地汽車業政策
2020/09/13
【港股小知識】新能源汽車下鄉　細數近年內地汽車業政策
【港股分析】油價又跌過　石油股唔駛諗？
2020/09/13
【港股分析】油價又跌過　石油股唔駛諗？
騰訊控股（00700） 香港股票

上一篇文章

太古股份獲星展批20億元　5年期可持續發展表現掛鈎貸款

下一篇文章

【網民熱話】網民沒能力買樓 靠父母留下40年舊樓自認失敗 ？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?
日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元
日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元
【BNO移民買樓】靠父幹先買得起　研究：英樓市泡沫爆破先兆
【BNO移民買樓】靠父幹先買得起　研究：英樓市泡沫爆破先兆
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
【藝媽媽日誌@iM網欄】自己地板自己鋪、屋企翻新DIY 3房2廳 更換全屋地板共花費港幣5000元
【藝媽媽日誌@iM網欄】自己地板自己鋪、屋企翻新DIY 3房2廳 更換全屋地板共花費港幣5000元