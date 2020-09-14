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【投資策略】李浩德：趁調整加碼科技股

股樓投資 19:53 2020/09/14

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「C基金」基金經理、鵬格斯首席投資總監李浩德堅信科技股獲重估，不止是疫情帶來的短期現象，而是一個長期的發展趨勢。舉例，很多人已使用Zoom程式進行綫上會議、教學，明顯加快了人們改變生活習慣的速度，更創造了新的需求。「因此，這是全球現象，科技股大幅造好，不單港股，美股、A股一樣出現，我相信這些科技股不止短期受惠，因為這些公司已開拓新的模式，如綫上醫療、教育等。本來一個緩慢的改變過程，因疫情加快了長期發展。」換言之，若單憑股價倍升，便指科技股的泡沫巨大，這一點他絕不認同，正正有這方面的誤解，以致有不少人仍然不敢染指科技股。

一表睇清3隻恒生科技指數ETF，即睇 【下一頁】

基於利好科技股的因素未變，李浩德覺得，如讀者持有科技股的倉位太少，應趁現時調整加碼才對，否則中長期很難跑贏大市，建議分三、四注入市。以「ATMXJ」為例，第一注適宜買入騰訊或阿里巴巴，貪其波幅比較小，就算估錯市，也不至於股價大起大落，要食驚風散。另外，也可以考慮買入恒指科技指數ETF。

小米回夠氣 準備下一波升浪【下一頁】

「騰訊、阿里比較穩陣，資金回流一定受惠，再向下插也有得守。始終騰訊與美團比較，前者業績的能見度較高，而後者升得快，跌得也快。一般散戶的彈藥不多，第一注買得穩陣一點會較好，想買二三綫科技股，等市況比較平靜，能見度高些再考慮不遲。」他表示，若大市在未來一兩周逐漸明朗，可在「ATMXJ」裏面，挑選心水股加注。之後，再吸納微盟（02013）、平安好醫生（01833）或阿里健康（00241）等中型科技股。當問及中芯國際（00981）的看法，他直言「看不透」，始終公司前景牽涉中美角力，並非公司、投資者能夠控制，「這是純綷政治博弈，我覺得現價買入，屬高風險高回報的操作，向上可能見25元，同樣向下有機會試10元，看不通前景，很難部署。」據了解，當美國考慮制裁中芯的消息一出，他已賣掉大量倉位，現時只保留部分持股，靜觀其變。

 大行點睇騰訊股價？【下一頁】

在他看來，市場逐漸已消化了中美角力的影響，關鍵在於所謂的制裁措施，對公司具體有何實質影響，「現在任何一個投資者入市前，都會考慮中美關係，中芯比較慘，如果美國制裁，便會見血封喉，因其設備、原材料均依賴進口，而且美國擺明要長期壓制中國的科技發展、國產替代的進程，相對而言，對騰訊的壓力，影響其企業發展的程度比較小，至於純內需的美團，其傷害更加小。」

本文節錄自673期《WEALTH》 封面故事

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撰文 : 柯慧琳、林衞

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