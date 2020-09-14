【網民熱話】網民沒能力買樓 靠父母留下40年舊樓自認失敗 ？

香港樓價貴可説是世界知名，人人都想盡辦法買樓。如果父母本身有物業，可能人生的煩惱也就馬上減半。有網民在討論區發文，認為自己做人相當失敗，因為自己沒有能力買樓，只能靠父母留下的40年樓齡北角樓，向網友大吐苦水。

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不少網友大感不惑，甚至指樓主似乎在炫耀自己的待遇，既然父母幫了他一把，完全不明白他有什麽苦惱，可謂身在福中不知福。有其他網友則鼓勵樓主，指每個人的際遇都有所不同，認為樓主如果真的有上進心，不妨以樓換樓，以自己的儲款再加上舊樓賣出的款項購買新樓。

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此外也有網友戲言，認為樓主與其有那麽多時間想一些無謂東西，倒不如好好孝順父母，感激他們的努力，為他留下一棟物業，也願意將物業轉為他的名下。

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責任編輯：翁嘉陽