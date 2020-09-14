【美國大選】經濟牌分量跌 選民聚焦疫情及政府領導力

美國大選11月3日舉行，經濟議題多年來都是美國大選的焦點，美國總統特朗普過往也視經濟牌為主打。但近期民調顯示，美國人認為疫情及政府領導力為關鍵，而經濟議題的分量似乎正驟減，上述現象對特朗普爭取連任方面或是好壞參半。

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民調數據反映，民眾對經濟的看法往往受政黨關係多於實際表現所影響，選民所屬政黨掌權時，他們通常會認為國家經濟強勁，反之亦然。再加上新冠疫情及種族議題也影響選民傾向，變相減低經濟議題的影響力。

經濟牌分量下跌，對特朗普（Donald Trump）有好也有壞。從好處而言，疫情帶來的經濟危機未重挫特朗普，他在經濟方面的民意表現仍不俗。《華爾街日報》與美國全國廣播公司（NBC）7月的民調顯示，有54%人認可其處理經濟的表現，甚至高於去年8月的49%。

但從壞處而言，即使選民認同特朗普在經濟方面的表現較對手拜登（Joe Biden）強，也不打算投票給他。《華爾街日報》與NBC上月的民調顯示，有48%的選民認同特朗普處理經濟的表現，但只有41%人打算支持他。相反只有38%認同拜登處理經濟的表現，但卻有50%的人打算支持他。

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調查機構蓋洛普（Gallup）8月的民調顯示，有35%的美國人認為新冠肺炎疫情最重要，有22%人認為是政府領導力（leadership），只有12%人認為是失業率等經濟議題。

美國馬凱特大學（Marquette University）負責民調的教授默里（Patrick Murray）估計，包括親和力及忠誠度等問題，在是次大選中已逐漸掩蓋經濟因素。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 經濟議題在美國今屆總統大選的分量似乎正驟減，對特朗普爭取連任或是好壞參半。