太古股份獲星展批20億元　5年期可持續發展表現掛鈎貸款

太古股份（00019/00087）獲星展批出首筆五年期，20億元可持續發展表現掛鈎貸款，利率將因應太古股份的環境、社會及管治（ESG）表現而調減。貸款將用企業融資，包括提升可持續發展表現。而ESG表現是指：若能在處理能源消耗、用水、多元共融等重大ESG議題上，達到協定的目標，同時保持其在道瓊斯可持續發展亞太指數(FTSE4Good Index)中的席位，及提升關鍵表現指標，將可獲得利率優惠。

太古股份財務董事劉美璇表示︰「此貸款不單體現了可持續發展為創造整體價值的理念，亦是賴以成功的長期策略核心，亦印證太古在可持續發展工作上的努力。」太古集團可持續發展事務總監馬歌司表示︰「今天是自1980年代末展開可持續發展工作以來的重要里程碑，亦標誌著ESG漸成亞太區投資者和企業的主流議題。」

可持續發展一直是太古股份重點關注領域：去年在減碳方面超出目標1.83%、發表氣候變化政策以凸顯未來氣候風險的重要性，以及制定了多元共融策略框架。在營運公司層面上，太古地產（01972）宣佈了一項由「科學基礎減碳目標倡議組織」(STBi) 認可的減碳目標，而太古可口可樂亦宣佈興建香港首個大型塑料廢物回收設施。

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記者：柯慧琳