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【Nvidia吞Arm】Arm聯合創辦人批交易為災難、摧毀「晶片界瑞士」　Nvidia稱保留Arm英國總部

即市財經 18:11 2020/09/14

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Nvidia收購Arm，引來Arm聯合創辦人狠批

軟銀（日：9984）落實出售英國晶片設計廠Arm 大部分持股，Nvidia（美：NVDA）將以總代價400億美元入主，惟交易引來聯合創辦人Hermann Hauser狠批為災難。Hauserm接受外電訪問時稱，Arm是最後一間具國際影響力的歐洲科技企業，由美國Nvidia入主Arm，將會打破Arm維持逾30年的「半導體界瑞士（意指為各企業中立地）」生意模式。

Arm公司設計的「Arm架構」一直是處理器的重要標準，更主導智能手機處理器市場。Hauser形容，Arm一直與蘋果公司、三星以至高通等合作夥伴，使用其架構設計晶片，成為行業標準，這種生意模式成為任何晶片企業吞併Arm最大阻嚇，Nvidia作為市值最大的晶片公司，將會打破有關平衡。

他認為，軟銀當年入主Arm未有同類憂慮，因軟銀未有自身的半導體，和Nvidia 處境不可同日而喻。事實上，市場有傳軟銀曾向蘋果公司招手，邀其考慮收購Arm股權，惟消息指蘋果認為收購定惹反壟斷糾紛，因而未有考慮。

創辦人籲設三大條件 否則應在英國上市

Hauser籲英國政府要為有關交易設定3項條件，分別保障Arm在英國職位；承諾保留Arm的開放業務模型；以及在美國以安全理由審查Arm 客戶時保留豁免權。

Hauser認為，若交易不能滿足上述要求，英國政府應該協助Arm在倫敦證券交易所（LSE）上市，令其成為英國公司，英國政府也應參與為Arm基石投資者。

Nvidia：會擴大英國研究團隊

Nvidia行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）就在表示，同意保留Arm研究團隊總部在英國劍橋，揚言希望Arm再壯大，聘請更多工程師、做更多研究、新設人工智能研究團隊。

黃仁勳稱，準備就緒與英國政府商議擴大Arm在英國的研究團隊。

 

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編輯：麥德銘

美股 Softbank 輝達（Nvidia，美：NVDA） 倫敦證券交易所 反壟斷 智能手機 晶片 處理器 Samsung NVIDIA

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