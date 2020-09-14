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【著數優惠】邊消費邊賺印花 還有免費口罩換! 易賞錢推18區跨商戶奬賞計劃

理財智慧 19:07 2020/09/14

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易賞錢「全城有賞」18區跨商戶消費獎賞計劃將於9月16日(星期三)正式登場， 和近3,00多個商店合作, 並設置近3,000多個分佈在全港18區零售及餐飲商店合作。會員憑易賞錢手機APP即開即用即有「賞」, 由大型連鎖餐飲食肆、至區內的大小店舖都有優惠。

【優惠着數】麥當勞App續推電子優惠券（附9月14日至20日電子優惠券一覽）：【下一頁

【疫市營商】 緊貼全球素食新潮流 香港星巴克推出全新植物性餐飲食品：【下一頁

由本周三(16號)至10月13日期間，易賞錢App會員只需到參與商戶店內，掃瞄二維碼便可連接到優惠版面，即可享商戶為全城有賞特設的專屬優惠，兼有機會同時賺取電子印花，以免費換領口罩及優惠券。當中優惠包括, 優惠價$50享用麥當勞易賞錢會員專享蜜糖BBQ麥炸雞優惠套餐；於大家樂消費滿$50即賞你$18或以下特飲一杯、允記購買指定貨品低至 4 折、6IXTY8IGHT購買全店產品 9 折等等。更多優惠詳情可按此網址: https://bit.ly/3lJuVzx

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另外, 為慶祝屈臣氏集團快將來到的180周年誌慶，屈臣氏集團將捐出180萬個WatsMask WeCare醫用口罩。會員只需在9月16 日至29日期間, 在14日內到相關店舖消費滿50元, 便可獲電子印花乙個，每個商戶只限取一次。若儲滿8個電子印花，當中包括2個惠顧屈臣氏集團旗下零售品牌*所發出之印花，便可於9月21日起到指定屈臣氏、百佳超級市場及TASTE分店免費換領WatsMask WeCare特別版口罩乙盒(15片裝)；隨限量版口罩更附送一本優惠總額超過$1,000元的折扣優惠券。

 

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責任編輯：潘曉豐

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