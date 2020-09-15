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瑞銀、瑞信傳最快明年初達合併建議　瑞銀主席：若否決總部遷至德國法蘭克福（第二版）

即市財經 18:00 2020/09/15

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外電引述消息指，瑞銀與瑞信正探討潛在合併機會。

疫情及低息環境夾擊，銀行盈利持續受壓。外電報道，瑞銀集團（UBS Group AG）及瑞信集團（Credit Suisse Group AG）正探討潛在合併機會，最快明年初達成協議。一旦事成，將會成為歐洲其中一間最大銀行，合併後規模將升至近5900億元。

蘇黎世財經網站Inside Paradeplatz引述消息人士報道，瑞銀主席韋伯（Axel Weber）揚言，若與瑞信（Credit Suisse）合併的計劃遭否決，瑞銀將把總部由瑞士遷至德國法蘭克福。

若瑞銀及瑞信合併　或全球裁員兩成

外電引述消息人士指，韋伯及瑞信集團主席Urs Rohner，正推進一項命名為「Signal」的潛在合併項目。韋伯更已經將意向與瑞士財長Ueli Maurer匯報，兩行有望最快明年初達成協議。瑞銀及瑞信發言人均拒絕對消息置評。

消息續指，若瑞銀及瑞信合併，或會在全球裁員1.5萬人或以上，相當於總員工規模的一至兩成。

事實上，西班牙的CaixaBank SA及Bankia SA亦據報正在尋求合併，組成當地最大的銀行。

（第二版加入韋伯言論）

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編輯：趙穎妍

金融機構 裁員 疫情 Axel Weber 銀行 合併 瑞士 歐洲 西班牙 瑞銀

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