【易賞錢鬥yuu】易賞錢推「全城有賞」計劃涉3000個餐飲及零售點　可免費換領口罩及優惠券

▲ 易賞錢「全城有賞」獎賞計劃，獲得300多個商戶、近3000多個餐飲及零售點參與，將於9月16日登場。

牛奶公司推出電子積分平台yuu後，市場反應理想。長和 （00001） 旗下電子積分平台易賞錢亦推出「全城有賞」18區跨商戶消費獎賞，易賞錢「全城有賞」獎賞計劃，將開放易賞錢平台，獲得300多個商戶、近3000多個餐飲及零售點參與，包括餐廳、時裝飾、社企、健康食品等。易賞錢「全城有賞」獎賞計劃將於9月16日（星期三）登場。

牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆，詳情可看【下一頁】

易賞錢App會員只須於9月16至10月13日期間，到參與商戶店內，掃瞄QR Code（二維碼）便可連接到優惠版面，有機會賺取電子印花免費換領口罩及優惠券。

以優惠價50元享用蜜糖BBQ麥炸雞優惠套餐、大家樂消費滿50元可賞18元或以下特飲一杯、 允記購買指定貨品低至4折、6IXTY8IGH購買全店產品9折。其他商戶包括牛角、3香港、貢茶、馬拉松、bossini、Pacific Coffee、眼鏡 88等。【詳情可看此】

另外，屈臣氏集團將捐出180萬個WatsMask WeCare醫用口罩（屈臣氏口罩）。易賞錢App會員只須於9月16至29日內，到參與計劃商戶消費滿50元，便可獲電子印花一個，每個商戶限取一次。

只要儲滿8個電子印花，當中包括2個惠顧屈臣氏集團旗下零售品牌所發出的印花，便可於9月21日到指定屈臣氏、百佳超級市場及TASTE分店免費換領屈臣氏特別版口罩一盒（15片裝），口罩附送一本優惠總額超過1000元的折扣優惠券。

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編輯：陳韻妍