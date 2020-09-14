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【美股焦點】高盛、德銀：美股此輪調整接近尾聲

即市財經 18:10 2020/09/14

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美股此前急跌，科技股重創，惟高盛及德銀分析員指出，若根據歷史，美股此輪調整可能已經接近尾聲。

美股此前急跌，科技股重創，惟高盛及德銀分析員指出，若根據歷史，美股此輪調整可能已經接近尾聲。高盛首席美國股票策略師 David Kostin 周五發布報告指出，盡管美股近期調整的速度快，但下跌規模 和標普 500 指數自金融危機以來的「典型」拋售相符合，德銀策略師 Srineel Jalagani 同日發表報告也提出類似看法，並指目前期權倉位已經回復正常。

高盛指出，雖然美股過去一周出現了大幅拋售，但對未來幾個月的美股走勢仍維持樂觀看法。 該行指出，自金融危機以來，標普 500 指數5% 以上的典型調整，共持續 20 個交易日，而由高位到低位的跌幅約為 7%，與最近的回調幅度也大致相符。

自 9 月 2 日高點以來，標普 500 指數下跌約 7%，仍較 3 月低點高出近 50%；納斯達克 100 指數則下跌了 11%。高盛指出，這輪調整主要因為投資者對科技股高估值的質疑。

另一邊廂，德銀則關注期權市場的影響。該行指出，由看跌 / 看漲比率 （put-call ratio） 為指標來看，這一指標一度跌至 10 年區間的底部，顯示出極端的看漲情緒，不過目前已經回到接近歷史平均水準。

德銀表示，從歷史上看，put-call ratio 的調整，往往會對市場產生劇烈但短暫的影響，符合近期的情況。

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編輯：吳敏芳

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