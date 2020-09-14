【十一國慶】中國經濟全面復甦？「十一」火車票搜索量大升！

近期，內地公布多項經濟數據，均反映中國經濟反彈的勢頭仍然穩固。值得注意是，消費、服務業開始有加快復甦的迹象，這樣將扭轉市場對需求追不上供應增速的憂慮，意味經濟有較全面的復甦。換言之，中國經濟能否繼續「V彈」，第三、四季的內需市場是重中之重。而如何擴大內需，對下半年的經濟增長前景變得更為關鍵。目前看來，除了網上消費快速增長外，中國的零售銷售表現未算太突出，7月社會消費品零售總額為3.22萬億元人民幣，按年跌1.1%，較市場預期差，主要因消費者擔心收入前景，故未敢放膽消費。

譚新強：中國經濟或5年內超美國，詳情請按【下一頁】

有見及此，中國政府先後通過派發消費券，對家電、汽車消費提供補貼，還有離島免稅等新政策來谷內需。早前當局放寬一些免稅購物的規定，意味內地居民可以在境內購買化妝品和手機等免稅商品，毋須再出國消費，藉此提振國內消費。大摩曾發表報告指，海外消費回流乃一大亮點。資料顯示，2015至2018年間，中國消費者每年平均在海外消費2,600億美元。但因疫情關係，出入境旅遊購物難以恢復，以致當中一部分不得不留在國內消費，預計2020年回流消費的總量可達1,400至1,650億美元，緩解了疫情對今年消費的負面影響。

《彭博》引述知情人士：中國將全力發展第三代半導體產業，詳情請按【下一頁】

加上，當局放寬了免稅政策，正好使回流消費進一步強化，有望在2021至2023年間達到每年700至1,300億美元的體量，額外拉動消費增長1至2個百分點，而釋放出來的消費需求將分布在奢侈品、美妝產品、運動服飾、豪華車及旅遊等。以國內旅遊為例，在個別城市地區確實有顯著改善。上文提及，受惠海南的免稅新政，海口美蘭機場在8月完成運輸航班達12,548架次，運輸旅客166.7萬人次，按月增加20.5%及20.3%，在9月美蘭機場更計劃新增、恢復航班逾1,500架次，以滿足開學、「十一」國慶和中秋節目前的出行需求。

8月新增社融按月倍升 為甚麼放水沒有導致通脹？，詳情請按【下一頁】

另外，近日「十一」假期火車票的搜索量也按年大升八成以上，據悉「十一」假期的火車票已於周三（2日）在綫上渠道開始預售，9月30日和10月1日的部分車次已售罄，反映出行需求十分殷切，亦可預視零售、餐飲、娛樂等消費有望出現像樣的反彈。瑞銀指出，中國經濟在疫情之後，正在經歷V形反彈，預計今年國內生產總值（GDP）增長為2.5%，明年經濟增長為7.6%。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤說︰「我們現在對中國未來十年長期潛在增速預計年均4.5%，這樣的話，未來中國經濟仍然是全球增長最大的貢獻國，中國消費增量也佔據市場的首位，至2030年中國GDP總量有望達到28萬億美元。」

本文節錄自672期《WEALTH》 國情解碼

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機