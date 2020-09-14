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【日本新首相】菅義偉：除非疫情完結 否則難解散國會

環球社會熱點 17:53 2020/09/14

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【日本新首相】菅義偉：除非疫情完結 否則難解散國會

日本首相安倍晉三早前因健康理由請辭，內閣官房長官菅義偉當選執政自民黨總裁，菅義偉將擔任日本首相。菅義偉在記者會上表示，除非新冠疫情完結，否則很難解散眾議院，意味或不會提前大選。

菅義偉會在周二選出幹事長等自民黨黨內四大要職。他周二亦會出席與公明黨黨首山口那津男的黨魁會談，並簽署建立聯合政府的協議文件。

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菅義偉周三會出席眾參兩院全體會議，接受自民黨和公明黨的投票，以被正式任命為首相。菅義偉周三亦會著手組建內閣，並在皇宮舉行的首相任命儀式和閣僚認證儀式後，成立新內閣。

菅義偉在當地時間下午6時召開記者會，菅義偉在會上表明，除非新冠疫情完結，否則很難解散眾議院。

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此說法與他早前的說法有所衝突，菅義偉早前接受訪問時，曾提及提前大選，稱首相有權解散國會及宣布提前大選，又稱若下任首相有此決定，這將會發生，不過他亦強調處理疫情是優先。

至於在籌組內閣方面，菅義偉指，會把各派系的改革主義者帶入內閣。

另外，菅義偉又指有意修改憲法，稱希望自己作為自民黨總裁，可根據自民黨以4個項目為中心的修憲方案，作出修憲。

責任編輯：林嘉莉

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