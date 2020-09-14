  • 28°C
香港時間 : 2020914日 (一) 18:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買

股樓投資 18:11 2020/09/14

分享：

踏入九月，疫情緩和，政府亦放寬防疫措施，樓市氣氛好轉，買家擔心遲買更貴，紛紛加快入市。中原鄧宏傑說，元朗帝庭居2座中層B室，實用面積396平方呎，一房間隔，原開價450萬元放盤，即以428萬元易手，實用呎價10,808元。資料顯示，原業主於2010年2月，以133.8萬元買入上址，持貨10年，現賬面賺294.2萬元，物業升值2.2倍。 

【上車盤】大澳居屋拍賣「爭崩頭」　250萬即上車【下一頁

他續說，買家為一對「90後」情侶，鍾情帝庭居低密度環境寧靜，加上附近社區設施齊全，更重要的是，屋苑上車門檻低，而最近1年亦未有一房成交，見放盤可遇不可求，即不睇樓迅速入市。 

【上車盤】鄰近屯門站　首期不用50萬　上車客鬥快入市【下一頁

【上車盤】鄰近港鐵站　配套齊全　首期不用40萬【下一頁

以上述單位為例，成交價為428萬元，若承造九成按揭，首期要42.8萬元，如分30年還，利率2.5厘計，每月供款15,220元，最低每月入息要求則要36,453元。

事實上，雖然新一期居屋接受申請，惟料申請者眾，甚難獲得機會購買。因此，部分年輕人趁機走到元朗、屯門、天水圍等區搵「上車盤」，皆因這些地區樓價相對「低水」，不乏500萬元以下的供應。

國際視野 醒目理財 盡在iMoney

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此:https://bit.ly/2zJY7DJ 

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機! 

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【樓市預測】戴德梁行：最壞時刻未到 全年住宅樓價恐跌10% 內地客成投資物業重要動力
2020/09/08
【樓市預測】戴德梁行：最壞時刻未到 全年住宅樓價恐跌10% 內地客成投資物業重要動力
【價細筍盤】仲有「2字頭」私樓?元朗迷你戶268萬沽出 單位面積同車位差唔多
2020/09/11
【價細筍盤】仲有「2字頭」私樓?元朗迷你戶268萬沽出 單位面積同車位差唔多
【二手樓價】中原：樓價止跌回穩　中秋前後樓市重拾升軌
2020/09/11
【二手樓價】中原：樓價止跌回穩　中秋前後樓市重拾升軌
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
2020/09/06
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
二手市場 上車盤 天水圍 元朗 屯門 帝庭居

上一篇文章

【網民熱話】網民沒能力買樓 靠父母留下40年舊樓自認失敗 ？

下一篇文章

【有「情」人@iM網欄】情緒失調要識分 此躁不同彼躁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元
日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元
【專家評論】曾淵滄：年輕人一定要買樓
【專家評論】曾淵滄：年輕人一定要買樓
【藝媽媽日誌@iM網欄】自己地板自己鋪、屋企翻新DIY 3房2廳 更換全屋地板共花費港幣5000元
【藝媽媽日誌@iM網欄】自己地板自己鋪、屋企翻新DIY 3房2廳 更換全屋地板共花費港幣5000元
【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?