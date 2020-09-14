【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買

踏入九月，疫情緩和，政府亦放寬防疫措施，樓市氣氛好轉，買家擔心遲買更貴，紛紛加快入市。中原鄧宏傑說，元朗帝庭居2座中層B室，實用面積396平方呎，一房間隔，原開價450萬元放盤，即以428萬元易手，實用呎價10,808元。資料顯示，原業主於2010年2月，以133.8萬元買入上址，持貨10年，現賬面賺294.2萬元，物業升值2.2倍。

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他續說，買家為一對「90後」情侶，鍾情帝庭居低密度環境寧靜，加上附近社區設施齊全，更重要的是，屋苑上車門檻低，而最近1年亦未有一房成交，見放盤可遇不可求，即不睇樓迅速入市。

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以上述單位為例，成交價為428萬元，若承造九成按揭，首期要42.8萬元，如分30年還，利率2.5厘計，每月供款15,220元，最低每月入息要求則要36,453元。

事實上，雖然新一期居屋接受申請，惟料申請者眾，甚難獲得機會購買。因此，部分年輕人趁機走到元朗、屯門、天水圍等區搵「上車盤」，皆因這些地區樓價相對「低水」，不乏500萬元以下的供應。

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