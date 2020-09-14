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海港城周末日均近18萬人次　新一期消費券換領推雙倍獎賞

即市財經 17:47 2020/09/14

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海港城宣布，新一期「Always Rewarding」活動首週（9月14至20日）推出特別雙倍獎賞。

九置 （01997） 旗下海港城表示，6至8月期間「Always Rewarding」消費券換領活動成功吸納大量本地客人。海港城表示，剛過去數個周末人流暢旺，上周六（12日）及周日（13日）平均每日有近18萬人次，扣除遊客基數，本地顧客比去年同期增長超過20%，回復至年初疫情前的水平。

海港城宣布，新一期「Always Rewarding」活動首週（9月14至20日）推出特別雙倍獎賞。海港城指，顧客於同日消費每滿2,000元（最多3張單據），即可獲贈300元購物及美食消費券；消費每滿1萬元則可額外獲贈1,000元。消費券適用於近300家商戶及餐廳。

  每日獎賞 雙倍獎賞：首週（9月14至20日）及每逢星期日
消費每滿2,000元

指定100元購物消費券（2張）以及指定50元美食消費券（2張）

（上限1,500元消費券）

指定100元購物消費券（2張）以及指定50元美食消費券（2張）

（上限3,000元消費券）
額外獎賞消費每1萬元

500元消費券 （2張）

（上限5,000元消費券）

500元消費券 （2張）

（上限10,000元消費券）

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編輯：袁諾曦

疫情 餐廳 海港城 香港股票 九龍倉置業（01997）
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