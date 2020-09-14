【新股IPO】嘉和生物藥業擬月底招股 集資約23.4億元 10月初掛牌

再有未有盈利的生物醫藥股來港上市！

從事腫瘤及自身免疫藥物的研發嘉和生物藥業正準備來港上市，該股已通過上市聆訊，計劃集資最多3億美元（約23.4億港元）；今日（14日）開始進行投資者路演，預計本月下旬招股，10月初掛牌；高盛、摩根大通及傑富瑞為聯席保薦人。

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嘉和生物藥業目前仍處於虧損狀態；截至去年虧損擴大至5.23億元（人民幣，下同），2018年同期虧損為2.88億元。今年首3個月，虧損進一步擴大至1.42億元，去年同期虧損為7432萬元。公司研發開支由去年7035萬元增至1.1億元。

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該公司今年6月宣布完成1.6億美元（約12.48億港元）B輪融資，由高瓴資本領投，淡馬錫、華潤正大生命科學基金、海通開元國際及Cavenham PE亦有份投資。

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據初步招股文件顯示，高瓴資本旗下HHJH持有嘉和生物35.1%股權，為第一大股東。

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記者：張以正