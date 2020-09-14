【限聚令放寬】「報復式消費」下食肆生意反彈1倍　業界估酒樓最受惠

▲ 香港餐務管理協會會長楊位醒估計，於過去周末，餐飲業生意較限聚2人時反彈1倍，以中式酒樓最受惠。（資料圖片）

政府上周五(11日)起放寬食肆每枱人數至4人，餐飲業周末生意見好轉。香港餐務管理協會會長楊位醒估計，於過去周末，餐飲業生意較限聚2人時反彈1倍，惟只能回復至疫情前的45%至50%。

【限聚令放寬】海港城周末人流暢旺 日均近18萬人次

【限聚令放寬】黃家和料食肆晚市生意回復8成 籲市民勿「報復式消費」

他續指，放寬每枱人數對中式酒樓最受惠。限聚2人時，接近一半酒樓沒有開業，尤其位於商業區，以節省成本。放寬至4人後，基本上酒樓已全面重開。火鍋店、主題餐廳以4人卡位為主，亦受惠每枱人數放寬。中秋節將至，楊位醒表示，不少家庭愛到中式酒樓消費，以往三分之二都是大枱，因此，相比延長營業時間，期望進一步放寬每枱人數至6至8人。

冰室生意亦好轉2成

元朗冰室負責人余裕民指，隨著限聚令放寬，市民外出意慾增強，加上放寬至每檯4人，帶動入座率增加2成，「卡位終於可以坐滿一檯」。他透露，晚市生意明顯好轉，過去周末整體生意比上星期回升2成。

由於冰室主要以2至4人客源為主，余指，現時放寬至4人已可有助改善生意，故反而期望港府下一步能放寬晚市營業時間。他解釋，因冰室以民生生意為主，宵夜時段生意已佔整體生意額約2成，倘能放寬晚市營業時間，方有助生意進一步復甦。

【限聚令放寬】食肆每檯人數放寬至4人 酒樓早午市生意回升約3成

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅