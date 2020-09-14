  • 28°C
香港時間 : 2020914日 (一) 18:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【限聚令放寬】「報復式消費」下食肆生意反彈1倍　業界估酒樓最受惠

商業 17:39 2020/09/14

分享：

香港餐務管理協會會長楊位醒估計，於過去周末，餐飲業生意較限聚2人時反彈1倍，以中式酒樓最受惠。（資料圖片）

政府上周五(11日)起放寬食肆每枱人數至4人，餐飲業周末生意見好轉。香港餐務管理協會會長楊位醒估計，於過去周末，餐飲業生意較限聚2人時反彈1倍，惟只能回復至疫情前的45%至50%。

【限聚令放寬】海港城周末人流暢旺　日均近18萬人次

【限聚令放寬】黃家和料食肆晚市生意回復8成　籲市民勿「報復式消費」

他續指，放寬每枱人數對中式酒樓最受惠。限聚2人時，接近一半酒樓沒有開業，尤其位於商業區，以節省成本。放寬至4人後，基本上酒樓已全面重開。火鍋店、主題餐廳以4人卡位為主，亦受惠每枱人數放寬。中秋節將至，楊位醒表示，不少家庭愛到中式酒樓消費，以往三分之二都是大枱，因此，相比延長營業時間，期望進一步放寬每枱人數至6至8人。

冰室生意亦好轉2成

元朗冰室負責人余裕民指，隨著限聚令放寬，市民外出意慾增強，加上放寬至每檯4人，帶動入座率增加2成，「卡位終於可以坐滿一檯」。他透露，晚市生意明顯好轉，過去周末整體生意比上星期回升2成。

由於冰室主要以2至4人客源為主，余指，現時放寬至4人已可有助改善生意，故反而期望港府下一步能放寬晚市營業時間。他解釋，因冰室以民生生意為主，宵夜時段生意已佔整體生意額約2成，倘能放寬晚市營業時間，方有助生意進一步復甦。

【限聚令放寬】食肆每檯人數放寬至4人　酒樓早午市生意回升約3成

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【限聚令放寬】海港城周末人流暢旺　日均近18萬人次
今日
【限聚令放寬】海港城周末人流暢旺　日均近18萬人次
【限聚令放寬】黃家和料食肆晚市生意回復8成　籲市民勿「報復式消費」
2020/09/13
【限聚令放寬】黃家和料食肆晚市生意回復8成　籲市民勿「報復式消費」
【限聚令放寬】食肆每檯人數放寬至4人　酒樓早午市生意回升約3成
2020/09/11
【限聚令放寬】食肆每檯人數放寬至4人　酒樓早午市生意回升約3成
【限聚令放寬】派對場地期待開業　惟生意恢復需待限聚令再放寬
2020/09/11
【限聚令放寬】派對場地期待開業　惟生意恢復需待限聚令再放寬
疫情 餐飲 限聚令 中秋節 酒樓 餐廳 主題餐廳 火鍋

上一篇文章

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

下一篇文章

【限聚令放寬】海港城周末人流暢旺　日均近18萬人次
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

張國榮生忌將至　京都寫真美術館推寫真集（附連結）
張國榮生忌將至　京都寫真美術館推寫真集（附連結）
【航空業自救】新加坡航空擬推「偽出國」旅程　改善經營困境
【航空業自救】新加坡航空擬推「偽出國」旅程　改善經營困境
【航空業自救】星宇及長榮航空辦賞月專機　中秋最接近月球吸客
【航空業自救】星宇及長榮航空辦賞月專機　中秋最接近月球吸客
【慳錢有方】麥當勞App用戶新優惠　下午茶時段25元享蜜糖BBQ麥炸雞
【慳錢有方】麥當勞App用戶新優惠　下午茶時段25元享蜜糖BBQ麥炸雞
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
《TENET天能》票房不似預期　華納兄弟即延《神奇女俠1984》上映
《TENET天能》票房不似預期　華納兄弟即延《神奇女俠1984》上映