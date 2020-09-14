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【大行看市】多重因素利好亞洲股市　傑富端指現時是亞洲股市最好的時間

即市財經 17:37 2020/09/14

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大行傑富端形容現時是亞洲股市最好的日子之一。

美國投行傑富端（Jefferies）認為，隨著全球走出疫情的陰霾，亞洲股市將從多重因素受惠，形容現時是亞洲股票最好的時期之一（One of ‘Best Periods’ for Asian Equities Is Now）。

該行的全球股票策略師Sean Darby認為，美元疲弱、油價下跌、全球貿易回暖、數字化及史無前例的貨幣及財政寬鬆政策下，周期性股票、被低估的企業及科技股，都會有強勁的反彈。

現時MSCI亞太指數已收復年初至今的失地，根據彭博綜合預測，預計未來12個月將按年升13%，超過2018年1月創下的歷史高位。現時指數未來12個月預測市盈率為17倍，低於標普500指數約22倍的水平。

Sean Darby指，在中國及香港上市的汽車股及航空股，未來6至8個月都會表現優異。美元若持續疫弱，價值股將跑贏成長股。

 

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編輯：謝克迪

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