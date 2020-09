【大行看市】多重因素利好亞洲股市　傑富端指現時是亞洲股市最好的時間

▲ 大行傑富端形容現時是亞洲股市最好的日子之一。

美國投行傑富端(Jefferies)認為,隨著全球走出疫情的陰霾,亞洲股市將從多重因素受惠,形容現時是亞洲股票最好的時期之一(One of ‘Best Periods’ for Asian Equities Is Now)。

該行的全球股票策略師Sean Darby認為,美元疲弱、油價下跌、全球貿易回暖、數字化及史無前例的貨幣及財政寬鬆政策下,周期性股票、被低估的企業及科技股,都會有強勁的反彈。

現時MSCI亞太指數已收復年初至今的失地,根據彭博綜合預測,預計未來12個月將按年升13%,超過2018年1月創下的歷史高位。現時指數未來12個月預測市盈率為17倍,低於標普500指數約22倍的水平。

Sean Darby指,在中國及香港上市的汽車股及航空股,未來6至8個月都會表現優異。美元若持續疫弱,價值股將跑贏成長股。

編輯:謝克迪